Самолет МС-21 предусмотрели для авиакомпаний-лоукостеров

25.06.2020, 20:16, Новости дня

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 будет рассчитан в том числе и на лоукостеры, сообщили в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Преимущество самолета МС-21 – самый широкий в своем классе фюзеляж. Это позволяет заказчикам выбирать компоновку с увеличенным проходом или с более комфортными креслами. В частности, максимально плотная компоновка салона МС-21-300 рассчитана в первую очередь на авиакомпании-лоукостеры», – сообщается на сайте корпорации.

Предполагается, что в базовой версии МС-21-300, которая сейчас разрабатывается, будет от 163 до 211 мест.

Ранее летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин сообщил, что МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.

В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.