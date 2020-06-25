 

Самолет МС-21 предусмотрели для авиакомпаний-лоукостеров

25.06.2020, 20:16, Новости дня

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 будет рассчитан в том числе и на лоукостеры, сообщили в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Преимущество самолета МС-21 – самый широкий в своем классе фюзеляж. Это позволяет заказчикам выбирать компоновку с увеличенным проходом или с более комфортными креслами. В частности, максимально плотная компоновка салона МС-21-300 рассчитана в первую очередь на авиакомпании-лоукостеры», – сообщается на сайте корпорации.

Предполагается, что в базовой версии МС-21-300, которая сейчас разрабатывается, будет от 163 до 211 мест.

Ранее летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин сообщил, что МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем. 

В декабре сообщалось, что поставки российских самолетов МС-21 авиакомпаниям дальнего зарубежья могут начаться в 2023-2024 годах, сборка серийных гражданских самолетов МС-21 должна начаться в 2020 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Раскрыто влияние коронавируса на состав аптечки космонавтов

07.05 / В психиатрической лечебнице на Волыни произошла вспышка COVID-19, один человек умер

01.05 / В РФ начала действовать льготная ипотечная программа под 6,5% годовых

17.06 / Утверждено расписание ЕГЭ

12.06 / В честь Дня РФ «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-флешмоб «Большая Вода»

01.06 / Московская биржа открылась ростом

17.04 / Ferrari против COVID-19: “Скудерия” начала производство респираторов и масок

06.05 / Белоусов заявил о сложном периоде экономики из-за коронавируса

24.04 / “Добби – свободный эльф“. Нефьодов прокомментировал увольнение с должности главы таможни

29.04 / Новая французская АПЛ Suffren впервые вышла в море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска