В Екатеринбурге признали незаконным обыск в квартире подозреваемого в краже обоев

25.06.2020, 20:15, Разное

которого застрелили росгвардейцы.

Кировский суд Екатеринбурга признал незаконным обыск в квартире жителя микрорайона ЖБИ Владимира Таушанкова, застреленного росгвардейцами. Решение вынесли еще 3 июня, заседание проходило в закрытом режиме. В суде следователь отдела полиции №2, несмотря на поддержку прокуратуры, не смогла доказать целесообразность обыска в квартире Таушанкова уже после убийства хозяина.

В ночь на 1 июня сотрудники Росгвардии взяли штурмом квартиру 27-летнего екатеринбуржца, незадолго до этого похитившего 4 рулона обоев из строительного магазина. При спецоперации молодой человек был расстрелян сквозь приоткрытую дверь.

«Перед штурмом Росгвардии следователь полиции, в производстве которой находилось дело о разбое, вынесла постановление о проведении обыска в квартире как в случае, не терпящем отлагательств, — рассказал «Новой газете» Алексей Бушмаков, адвокат родителей Таушанкова. — При этом она же тремя часами ранее изъяла похищенные 4 рулона обоев и складной нож недалеко от строительного магазина. Постановление следователя МВД фактически никому не предъявлялось, поскольку Таушанков ко времени ее прибытия в жилище был мертв, а его родителей увезли в отдел полиции».

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По мнению юриста, полиции важно было проникнуть в квартиру, чтобы замести какие-то следы. Например, скрыть труп, собрать пули, гильзы. Если за основу брать дело о похищении обоев, которые уже были изъяты, обыск в квартире был не нужен. Предположительно, планам полицейских помешали сотрудники Следственного комитета, которые уже работали на месте. Следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса об основаниях и производстве обыска.

«Важно досконально разобраться в обстоятельствах гибели Владимира Таушанкова и проверить правомерность действий сотрудников полиции, открывших огонь на поражение через входную дверь, — подчеркнул Башмаков. — По имеющейся информации, 3 пули попали в тело Владимира, а еще 4 прошли мимо. Но могли угодить в его отца, который, как, заверяют нас полицейские, находился чуть ли не в заложниках у сына».

По факту убийства Таушанкова до сих пор не возбуждено уголовное дело. К настоящему моменту есть два уголовных дела в отношении самого Владимира Таушанкова — о причинении вреда здоровью сотрудника полиции и о разбое (ч.1 ст.162, ч.1 ст.318 УК). Все еще отсутствует внятная информация о том, что произошло внутри строительного магазина «Лео», видеозапись из торгового зала была изъята сразу после происшествия и до сих нигде не обнародована. Нет никакой реакции и на распространение управлением Росгвардии информации о судимости погибшего. Родители Таушанкова планируют привлечь сотрудников ведомства за это к уголовной ответственности: их сын никогда не был судим.

Изольда Дробина

«Новая газета на Урале»