В Уэльсе женщины стали заболевать COVID-19 существенно чаще мужчин

25.06.2020, 20:10, Разное



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Координирующий орган профсоюзов Уэльса (Wales TUC) заявил, что в сфере здравоохранения и социального обеспечения работают преимущественно женщины, поэтому медсестры и сиделки домов престарелых приняли на себя основной удар пандемии COVID-19, передает BBC. По данным Управления национальной статистики (Office of National Statistics) на одного мужчину, работающего в больнице или доме престарелых, приходится четверо женщин.

Однако это не объясняет, почему гендерная структура заболеваемости резко изменилась в последние два месяца: так, еще в марте и апреле 56% случаев COVID-19 приходились на мужчин. Сегодня 64% заболевших в стране — женщины.

В правительстве Уэльса считают, что это может быть связано с особенностями тестирования. С самого начала пандемии исследования на коронавирус проводились в первую очередь для работников медицины и социальной сферы, а в апреле-мае объемы тестирования увеличились. Поскольку в этих отраслях работают преимущественно женщины и они чаще мужчин контактируют с заболевшими, у них начали чаще выявлять COVID-19.

По мнению генерального секретаря Wales TUC Шаваны Тадж (Shavanah Taj), высокая заболеваемость среди женщин может быть связана с тем, что большинство производимых СИЗ не подходит им по размеру и не обеспечивают должной защиты.

Эксперт по политике здравоохранения Клэр Уэнам (Clare Wenham) из Лондонской школы экономики (London School of Economics) отметила, что женщинам чаще приходится ухаживать за больными родственниками и они более внимательны к своему здоровью, чем мужчины, поэтому при появлении первых симптомов COVID-19 сразу обращаются к врачу. Эксперт напомнила, что во время вспышек Эболы, холеры и лихорадки Зика наиболее высокие показатели заболеваемости были отмечены у женщин.

Данные со всего мира подтверждают, что риск заболеть коронавирусом у мужчин и женщин примерно одинаков, но представители сильного пола подвергаются большему риску тяжелого течения COVID-19 и смерти. Так, во время вспышки инфекции в Ломбардии мужчины составляли 82% из 1591 пациента отделений интенсивной терапии. Из 5700 пациентов нью-йоркских больниц смертность среди мужчин была значительно выше, чем у женщин во всех возрастных группах.