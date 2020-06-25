Диагностировать болезнь сердца можно по бактериям на языке

25.06.2020, 19:50, Новости дня

Микроорганизмы, которые живут на языке человека, могут выступать в роли важного индикатора для постановки диагноза “сердечная недостаточность”.

По словам специалистов, язык пациента с хронической сердечной недостаточностью выглядит не так, как у здорового человека. Здоровый язык имеет бледно-красный окрас с бледно-белым налетом. У пациентов с сердечной недостаточностью язык более красный и имеет желтый налет. По мере развития заболевания внешний вид языка пациента меняется.

Также ученые обнаружили, что по мере развития заболевания меняется и состав бактерий, которые живут на человеческом языке. По словам ученых, закономерности, которые были ими обнаружены, могут быть использованы для диагностики болезней сердца.