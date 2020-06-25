Мнение: Снос памятника “отцу современной гинекологии”
25.06.2020, 19:42, Разное
Снос памятника американского хирургу Мариону Симсу, который носит титул "отец современной гинекологии".
Обвиняется в том, что проводил эксперименты над рабынями в южных штатах в "интересах медицинской науки", что приводило в том числе и к смертям пациентов, так как считал, что черные не чувствуют боли или же чувствуют ее в меньшей степени, чем белые.
Источник: Colonel Cassad
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