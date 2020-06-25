Мнение: Не вырваться из Ростова!

25.06.2020, 19:42, Разное

А вообще, конечно, всё дело “Седьмой студии” раскрывает, как в капле воды, всю убогость и лицемерие отечественной “культурки”, а шире – и всей российской жизни. Вот, читаем в “Медузе” подробности обвинения – бухгалтер Масляева рассказала, как все было устроено в этой Студии:

“По платежным ведомостям ежемесячная зарплата Серебренникова составляла 35 тысяч рублей, Итина — 45 тысяч, Малобродского, Вороновой и Войкиной — по 25 тысяч. На самом деле Серебренников получал ежемесячно до 240 тысяч рублей, Итин — до 200 тысяч, Малобродский, Филимонова и Воронова по 100 тысяч, Войкина — 50 тысяч. Все документы «черной» бухгалтерии уничтожили в 2014 году”.

Ну что тут скажешь? Проект, значит, федерального значения, финансируется напрямую из госказны на почти 8 млн. долларов – и, как предполагалось по официальной отчетности, худрук проекта должен был в МОСКВЕ (!!) трудиться на 900 баксов в месяц, а руководитель Студии – на 1500 баксов в месяц. В Москве в начале “десятых”, то есть – в самом “угаре НЭПа”.

Я бы сказал, что на деле-то подельники установили себе вполне божеские, отнюдь не вызывающие зарплаты: у Серебренникова, как у мотора и вдохновителя всего проекта – вполне типовые (и даже скромные!) по московским меркам 240 тысяч (порядка 8 тыс. долларов), Итин (чел в роли “Фунта”, должность расстрельная) 200, остальные и вовсе по сотке… Скромно, что тут сказать. Ни о каком “обжирании”, ни о каких “сверхдоходах” тут и речи не может быть. По тем годам многие рядовые клерки в крупных компаниях, типа банков, “нефтянки” и прочего, имели на уровне этих “суперрасхитителей”. А уж если вспомнить, сколько имеют В ДЕНЬ реальные расхитители, то есть люди, припавшие к настоящим ПОТОКАМ, а не к жалким 8 миллионам “зелени”, брошенным Сурковым с барского плеча понравившемуся клоуну… То тут вообще не о чем было бы говорить.

Другое дело, что непонятно – а почему вообще такого типа проекты должны существовать на государственные деньги? Государство – это ведь реально странный “меценат”. Всегда ведь есть вопрос ребром: а почему, собственно, государство должно помогать ставить странные “перфомансы” – а не, допустим, тем же детям с орфанными заболеваниями?

И на это у всех деятелей культуры (а также спорта, науки и собирания фольклора) есть стандартный, неубиваемый ответ: а потому что если государство не даст – то и никто не даст. И в итоге культура (а также спорт, наука и фольклор) просто умрут. И в этом есть резон – да, вполне могут. Я даже уверен – умрет примерно 90% ВСЕГО. Потому что, кроме государства, в ЭТОЙ России практически ничего и нет. То есть люди-то есть, людей еще много – но они же все голодранцы…

И именно потому, что большинство людей в этой нищей стране – голодранцы, выступать в защиту Серебренникова – бессмысленно. Он ведь потому и сбежал в свое время из своего Ростова в Москву, что хотел хоть как-то – хоть тушкой, хоть чучелом – зарабатывать ХОТЯ БЫ 8 тыс. долларов в месяц. Сумма, положа руку на сердце, по московским меркам смешная. Но достаточная, чтобы обозначить пропасть между “преуспевшим режиссером” и всей прочей нищей РФ. У нищих людей – свой резон: если государство дает деньги, то почему не им? Почему Серебренникову?

35 тысяч у главы театральной студии – это как раз Ростов. Серебренников вырвался из своей провинции, продрался всеми правдами-неправдами в столицу, там – на самый-самый верх, дотянулся до – буквально! – второго человека в тогдашней чудо-Ымперии, Самого Суркова, заслужил его благорасположение, Сам Сурков ДОВЕРИЛ ему, забравшемуся в самые поднебесные выси, руководить прорывным проектом мирового значения в области современной культуры, провел в самые потайные места Кремля, в царскую казну, отсыпал ДЕНЕГ… И потом сказал: “Ну да, Кирилл, а получать ты будешь по высшей официальной ставке – 25 тысяч рублей в месяц!”

Как будто из Ростова и не уезжал. “Летай иль ползай – конец известен”. Россия, мать ее, ОДНОРОДНА – в этом и состоит ее проклятье.

Нет, потом, конечно, хитрый дьявол Сурков шепнул Серебренникову – “зато ты сможешь наворовать себе сколько захочешь, я гарантирую…” Кирилл дьяволу с горя поверил. И вот это – совершенно зря.