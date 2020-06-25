Мнение: Разбои и грабежи в России, самая богатая ресурсами страна и активы россиян за рубежом

25.06.2020, 19:40, Разное

1. На Руксперте вышла статья со статистикой по грабежам и разбоям в России (см. график). Интересно, что пик и того, и другого приходится не на 1990-е, а на 2005 год.

Трудно поверить, что в 2000-е годы грабили и разбойничали больше, чем в 1990-е. Вероятно, дело тут всё же или в каких-то особенностях сбора статистики, или в том, что в 2000-е просто начали нормально регистрировать обращения потерпевших.

https://ruxpert.ru/Статистика:Численность_грабежей_и_разбоев_в_России

Также при Путине народ массово обзавёлся мобильными телефонами и автомобилями, то есть вещами, привлекательными для воров.

2. Россия – и вправду самая богатая ресурсами страна в мире, во всяком случае, если посчитать стоимость разведанных запасов основных полезных ископаемых:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-rossii-kanady-i-ssha-po-bogatstvu-prirodnymi-resursami-5ee92d4050e1200bb9c20120

Основными ресурсами, важными для всего человечества, являются уголь, нефть, газ и металлы (не включаем сюда воду и солнечный свет). Топливные ресурсы играют важную роль в создании электроэнергии. По статистике, почти 40% всего электричества производится благодаря сжиганию угля, 23% благодаря природному газу. Нефть же является важнейшим ресурсом в первую очередь для производства топлива.

Разведанные запасы природных ресурсов можно оценить в денежном эквиваленте и рассчитать совокупное природное богатство страны.

Топливом и металлами ресурсы не исчерпываются. Есть ещё лес, земля, те же солнечный свет и вода, всевозможное сырьё для строительных материалов и прочее. Есть климат, от которого зависит урожайность. Есть транзитный потенциал территории. Есть, наконец, человеческий капитал:

https://ruxpert.ru/Человеческий_капитал_в_России

Возможно, если бы мы учли больше природных ресурсов, то отрыв России от других стран по общему богатству даже увеличился бы.

В реальности, разумеется, мы имеем дело с серьёзным упрощением ситуации. Да, нефть из далёкого месторождения в тайге за Полярным кругом может стоить столько же, сколько нефть из какого-нибудь южного месторождения, расположенного вблизи основных торговых путей. Однако прибыль от реализации этой нефти будет очень разная, из-за разных затрат на её добычу.

Тем не менее даже при таком упрощённом подсчёте Россия не занимает первое место в мире по ресурсному богатству на душу населения. Нас обходят Саудовская Аравия, Австралия и Канада, где население гораздо меньше. Это обстоятельство разбивает логику утверждения, что при таких огромных природных богатствах россияне просто обязаны жить в разы лучше (мол, «если бы власть не воровала»).

Возьмём ту же Саудовскую Аравию, богатую нефтяную страну. Ресурсов на душу населения там вдвое больше, чем у нас. Номинальный ВВП на душу населения там тоже вдвое больше:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_ВВП_(номинал)_на_душу_населения

Значит ли это, что уровень развития российской экономики вполне соответствует нашему ресурному потенциалу?

3. К вопросу о том, сколько частных денег было вывезено из России за рубеж:

https://lenta.ru/news/2020/06/22/offshore/

Объем частного богатства россиян, то есть размер финансовых активов, составляет 1,6 триллиона долларов. При этом за рубежом оказалось более четверти всех накоплений. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении «Ленты.ру». <…>

Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год. За последние 20 лет оно выросло в 16 раз, хотя с 2014 года рост замедлился.

BCG использовала данные Центробанка России, чтобы оценить финансовые активы домохозяйств. По состоянию на 1 октября они достигали 72 триллионов рублей или более 1,1 триллиона долларов. Таким образом, если учитывать совокупные данные, в иностранных активах хранится около 440 миллиардов долларов.

440 из 1600 миллиардов долларов – это немало. Но и с популярными утверждениями некоторых всепропальщиков, что всю Россию разворовали и вывезли за границу – это тоже как-то не вяжется.