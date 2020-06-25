 

Эксперт объяснил поспешный отъезд Лукашенко из Москвы после парада Победы

25.06.2020, 19:37, Разное

Это уже не первый раз, когда президент Белоруссии неожиданно улетал из России, отметил эксперт. Он напомнил, что в феврале этого года Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным поспешил в Минск, хотя российский лидер пригласил коллегу посетить спортивное мероприятие.

Эксперт допустил, что визит на парад Победы в Москву прошел не по плану белорусского лидера. Класковский не исключил, что Путин в кулуарах мог пошутить или обронить ироничный комментарий по поводу последних событий в Белоруссии, например, ситуации вокруг Белгазпромбанка.

Класковский считает, что Лукашенко мог поехать в Москву, чтобы обсудить цены на нефть и газ, но переговоры с российским лидером не состоялись. “Ну а может, просто почувствовал, что он чужой на этом празднике жизни”, – цитирует эксперта белорусский портал “Солидарность”.

Видимо, под впечатлением от #ПарадПобеды Лукашенко выдал свое истинное восприятие Москвы – "Столица Родины".
В этот раз солидарен с белорусским президентом. Года идут, но Родина у нас одна и столица ее Город-Герой Москва pic.twitter.com/9EWjoNRGKO

— Командир Полка (@kompolk) June 24, 2020

Тем не менее переговоры двух президентов еще могут состояться в ближайшее время. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на торжественное открытие мемориала Советскому солдату подо Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня.

Как писали “Дни.ру”, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Многие граждане от намерений Батьки не в восторге: в республике идет активная кампания в поддержку альтернативных кандидатов. На прошлой неделе по стране прокатилась волна массовых протестов.



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