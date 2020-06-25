Путин призвал не допустить “принудиловки” и “накрутки явки” во время голосования по поправкам к Конституции

25.06.2020, 19:35, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты заявил, что нельзя допустить “принудиловки” и “накрутки явки” во время голосования по поправкам к Конституции, которое началось в России.

“Здесь нельзя допускать никакой “принудиловки”, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не смог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане, – сказал он. – Абсолютная достоверность и легитимность результатов голосования по поправкам к Конституции являются нашей общей важнейшей задачей”.

Путин напомнил, что поправки к Конституции по действующему закону “не требуют и не требовали” общероссийского голосования, но он посчитал “чрезвычайно важным”, чтобы люди “высказали свое прямое отношение к поправкам”.

“Только наши граждане вправе решать, каким быть нашему Основному закону”, – сказал он. Поэтому, по его словам, Общественная палата и избирательные комиссии должны вести “плотный мониторинг хода голосования” для “четкого и неукоснительного соблюдения всех процедур и правил”, а главное – “организации свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина”.

25 июня в России началось голосование по поправкам к Конституции. Оно продлится до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира. В Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня проходит также электронное голосование по поправкам. Подсчет результатов начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Наблюдатели и независимые эксперты говорят о том, что российские власти в последние недели стремятся повысить явку на референдуме, в частности, для этого принуждают голосовать досрочно бюджетников. Но глава российской ЦИК Элла Памфилова 23 июня сообщила, что к ним поступило лишь около 70 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам к Конституции с использованием административного ресурса. “Такого минимума у нас никогда не было”, – заявила она.

Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить “умалять подвиг защитников Отечества” – всего 206 поправок и уточнений.