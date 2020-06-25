Личное: Развод? Развод!
25.06.2020, 19:30, Разное
Если бы не развод Гарика Харламова с Кристиной Асмус, я бы никогда не узнала о ютубере Вове Маркони.
Вова Морковкин внезапно захотел популярности и решил, что как раз пришло время для громкого заявления:
Фото: Соцсети
«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки».
То есть, никому не известный Вова придумал, что у него было шоу, в котором Харламов и Асмус что-то там проиграли, а потому обманули своих подписчиков, заявив о разводе по тексту с какой-то карточки.
Что любопытнее всего, как на это явно ложное заявление повелись СМИ: Комсомольская правда, Лента, сайт Космо и другие издания.
Ах, это не развод, а развод, завопили они, не имея достаточной базы факчетинга для таких заявлений.
Вова Морковкин — достоверный источник? Ну, давайте тогда позовём ещё бабу Маню с лавочки в Пензе и спросим её: баб Мань, слушай, а не по твоей ли указке Харламов с Асмус разводятся?
Вал публикаций в говно СМИ заставил даже убитого горем развода Харламова объясниться, что он и сделал уже поздним вечером:
https://t.me/lenamiro/6447
У меня в связи с этим вопрос к идиотам, который верят на слово некачественным изданиям и таким же некачественным источникам: зайки, у вас в голове — поролон или синтепон?
То есть, вы верите всяким слухам и тупым идиотам, а свою голову включить для анализа поступающего потока дерьма никак не выходит?
Что происходит с падальщиками-хейтерами, ютуберами, представителями говно-СМИ, мне совершенно понятно. Им — лишь бы вбросить, не проверив факты.
А что с вами-то не так, дорогие мои? Критический анализ информации, правильный выбор источников вам недоступен? Почему вы верите во всякую чушь, в том числе и про меня, не имея для этого достаточных оснований?
Ну, хорошо, а завтра в Комсомолке со слов анонимного идиота заявят, что Гарик Харламов собаку съел, а потом её трахнул, вы тоже поверите?
Источник: Лена Миро
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