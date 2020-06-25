Личное: Развод? Развод!

25.06.2020, 19:30, Разное

Если бы не развод Гарика Харламова с Кристиной Асмус, я бы никогда не узнала о ютубере Вове Маркони.

Вова Морковкин внезапно захотел популярности и решил, что как раз пришло время для громкого заявления:



Фото: Соцсети

«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку [чтоб определить победителя], но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст [заявления о разводе] с карточки».

То есть, никому не известный Вова придумал, что у него было шоу, в котором Харламов и Асмус что-то там проиграли, а потому обманули своих подписчиков, заявив о разводе по тексту с какой-то карточки.

Что любопытнее всего, как на это явно ложное заявление повелись СМИ: Комсомольская правда, Лента, сайт Космо и другие издания.

Ах, это не развод, а развод, завопили они, не имея достаточной базы факчетинга для таких заявлений.

Вова Морковкин — достоверный источник? Ну, давайте тогда позовём ещё бабу Маню с лавочки в Пензе и спросим её: баб Мань, слушай, а не по твоей ли указке Харламов с Асмус разводятся?

Вал публикаций в говно СМИ заставил даже убитого горем развода Харламова объясниться, что он и сделал уже поздним вечером:

https://t.me/lenamiro/6447

У меня в связи с этим вопрос к идиотам, который верят на слово некачественным изданиям и таким же некачественным источникам: зайки, у вас в голове — поролон или синтепон?

То есть, вы верите всяким слухам и тупым идиотам, а свою голову включить для анализа поступающего потока дерьма никак не выходит?

Что происходит с падальщиками-хейтерами, ютуберами, представителями говно-СМИ, мне совершенно понятно. Им — лишь бы вбросить, не проверив факты.

А что с вами-то не так, дорогие мои? Критический анализ информации, правильный выбор источников вам недоступен? Почему вы верите во всякую чушь, в том числе и про меня, не имея для этого достаточных оснований?

Ну, хорошо, а завтра в Комсомолке со слов анонимного идиота заявят, что Гарик Харламов собаку съел, а потом её трахнул, вы тоже поверите?