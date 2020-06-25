 

МИД подшутил над вывесившим флаг ЛГБТ американским посольством

25.06.2020, 19:30, Новости дня

Российский МИД проиллюстрировал пост про вывешенный на посольстве США флаг ЛГБТ музыкой про бар «Голубая устрица» из фильма «Полицейская академия».

«Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом (слово gay означает одновременно и «гей», и «веселый») настроении в такое тяжелое для Америки время», – говорится в комментарии, опубликованном министерством под постом в Facebook.

В самом посте МИД указывает, что в четверг посольство США «чествует Флаг гордости ЛГБТИ во время празднования #PrideFlagDay».

«Права ЛГБТИ – это права человека. Права человека универсальны. Месяц гордости призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований», – говорится в заявлении МИД.

Ранее скандал разгорелся в Израиле, где американские дипломаты выразили недовольство в связи с тем, что власти Иерусалима прикрыли ЛГБТ-флаг на посольстве США.



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