Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

25.06.2020, 19:30, Новости дня

Американский суд вынес вердикт по иску к Telegram, обязав компанию вернуть покупателям криптовалюты Gram 1,22 млрд долларов и выплатить 18,5 млн долларов компенсации.

По решению суда Telegram в течение трех лет должен уведомлять американские власти о выпуске криптовалюты, передает ТАСС.

При этом компания не обязана признавать вину.

В мае адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram.

Перед этим основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии проекта создания блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c криптовалютой Gram.

В ноябре 2019 года Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызывал Дурова для дачи показаний в рамках иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc.

США считают, что у Telegram не было разрешения на осуществления операций с токенами.