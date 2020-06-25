 

Мнение: Член общества Лобков

25.06.2020, 19:24, Разное

В очередной раз не могу понять откуда у работников телеканала «Дождь» абсолютная ненависть к обществу и его представителям. Если вам настолько невмоготу жить в этом ужасном государстве, то валите на все четыре стороны, а лучше сразу туда, откуда берете свои примеры правильного и здорового государства.

Главная новость либеральной тусовочки сегодня: «За Конституцию можно проголосовать дважды: сперва на участке, затем — электронно. У Павла Лобкова это получилось».

Нормальный человек бы уведомил соответствующие органы о наличии подобной дыры в системе, а не с довольным лицом рассказывал всем о совершении административного правонарушения. Лобков и после репортажа этого не сделал, что странно для человека, выступающего за верховенство закона и прав на свободы.

О подобных ситуациях рассказал председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, который сказал, что Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, будут учтены только один раз.

Скорее всего писюн, нарисованный Лобковым в ходе голосования учтен не будет, а вот учтут ли его сотрудники правоохранительных органов покажет время. Сотрудники «Дождя» в очередной раз переступают через гражданскую ответственность, не говоря уже о профессиональной ради громких заголовков.

Источник: Теория элит



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