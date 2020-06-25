Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

25.06.2020, 19:23, Разное

События ленты разворачиваются в середине 80-х. Картина рассказывает о судьбе трех

девушек – Вари, Лены и Эдиты. Героини очень разные, их объединяет только одно –

они танцовщицы коллектива “Березка”.

Главные роли в картине исполнили Любовь Константинова, Ольга

Бобкова, Алена Коломина. Худрука ансамбля “Березка” Надежду Светлову сыграла

известная актриса Лидия Вележева. Народная артистка Нина Усатова в сериале

появляется как костюмер коллектива Лариса.

По сюжету сериала “Березка” Надежде Светловой придется

противостоять бюрократической машине в лице чиновника Минкульта Миронова. Роль

слуги народа досталась актеру Марку Богатыреву. Поддерживает худрука танцевального коллектива в непростом деле

близкий друг Анатолий, его сыграл Алексей Серебряков. Актер Михаил Ефремов в картине исполнил роль Геннадия Манькова, директора

ансамбля.

Добавим, ансамбль выдающегося советского хореографа Надежды

Надеждиной существует уже 70 лет. Коллектив знаменит не только в нашей стране,

но и за рубежом. “Березка” не переставала существовать даже в самые трудные для

страны времена. Во время холодной войны ансамбль продолжал гастролировать по миру

и в лучшем свете представлять нашу культуру. Даже в лихие 90-е, оставшись без

крыши над головой, “Березка” не сломалась и продолжила радовать поклонников.