 

Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

25.06.2020, 19:23, Разное

События ленты разворачиваются в середине 80-х. Картина рассказывает о судьбе трех
девушек – Вари, Лены и Эдиты. Героини очень разные, их объединяет только одно –
они танцовщицы коллектива “Березка”.

Главные роли в картине исполнили Любовь Константинова, Ольга
Бобкова, Алена Коломина. Худрука ансамбля “Березка” Надежду Светлову сыграла
известная актриса Лидия Вележева. Народная артистка Нина Усатова в сериале
появляется как костюмер коллектива Лариса.

По сюжету сериала “Березка” Надежде Светловой придется
противостоять бюрократической машине в лице чиновника Минкульта Миронова. Роль
слуги народа досталась актеру Марку Богатыреву. Поддерживает худрука танцевального коллектива в непростом деле
близкий друг Анатолий, его сыграл Алексей Серебряков. Актер Михаил Ефремов в картине исполнил роль Геннадия Манькова, директора
ансамбля.

Добавим, ансамбль выдающегося советского хореографа Надежды
Надеждиной существует уже 70 лет. Коллектив знаменит не только в нашей стране,
но и за рубежом. “Березка” не переставала существовать даже в самые трудные для
страны времена. Во время холодной войны ансамбль продолжал гастролировать по миру
и в лучшем свете представлять нашу культуру. Даже в лихие 90-е, оставшись без
крыши над головой, “Березка” не сломалась и продолжила радовать поклонников.



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