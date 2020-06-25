Модный дом Trussardi

25.06.2020, 19:17, Разное

Как у многих прославленных итальянских брендов, деятельность компании Труссарди начиналась с небольшого семейного дела по пошиву изумительных кожаных перчаток ручной работы.

Основатель компании миланец Данте Труссарди в далеком 1910 году открыл перчаточную мастерскую в городке Бергамо, что под Миланом.

Качество его продукции было так высоко, что компания разрасталась, а среди заказчиков были члены королевских фамилий.

После смерти основателя компания перешла к его внуку Николе Труссарди, который начал активно расширять компанию. Ему же принадлежит идея создания фирменного логотипа в виде борзой в элегантном полосатом галстуке.

Первый бутик марки открылся в Милане в 1976 г., а к 1985 г. в мире насчитывалось уже более 120 магазинов, расположенных на самых фешенебельных улицах мировых столиц.

Никола Труссарди сам разработал концепцию первого аромата, и в 1980 г. свет увидел знаменитый мужской аромат, названный в честь основателя компании «Труссарди». Через три года за ним последовал «Trussardi Uomo», прогремевший на весь мир.

Немного позднее дом разработал привлекательную молодежную версию ароматов, обладавшую большей динамичностью по сравнению с классическими запахами. Они получили энергичное название Action, Action Uomo и Action Sport.

За создание молодежных ароматов компания Труссарди получила премию, присуждаемую Fragrance Foundation Award.

Модный дом посвятил немало времени и усилий, чтобы создать идеальный аромат для сильных энергичных женщин, и в 1993 г. был создан аромат, получивший простое название — Donna Trussardi.



Никола трагически погиб в автокатастрофе, и компанию возглавили его супруга Мария-Луиза и дети Франческо и Беатриче. Несчастья продолжали преследовать семью, и сын погиб в катастрофе вслед за отцом. Но это не помешало Беатриче Труссарди вести компанию к процветанию. Она провела ребрендинг компании и основала фонд в память о своем отце, дав ему имя Никола Труссарди. Беатриче активно работает для продвижения моды и искусства, создав Музей исследований и инноваций в современного искусства в Милане.

Дом Труссарди по-прежнему славится высоким качеством своей продукции, используя только высококачественные материалы. Компания специализируется на производстве сумок, кожгалантерии, аксессуаров, джинсов и коллекций мужской и женской одежды.

Концепцией марки является сочетание итальянской роскоши с городским шиком и элегантностью.

Особое внимание марка Труссарди уделяет выпуску парфюма. Все создаваемые ароматы отличаются насыщенным звучанием, им присуща деликатность, изысканность и утонченность.

Торговый дом Труссарди гордится своей более чем вековой историей. Ароматы, с которых началась история бренда, «Donna Trussardi» и «Uomo» были перевыпущены несколько раз.

Коллекции парфюма обновляются ежегодно, но модный дом следует своим принципам изысканного деликатного шика. Такой стала, например, «Sound Of Donnna» – парфюмированная вода для женщин, одновременно свежая и сладкая, с ярким соблазнительным звучанием розы.