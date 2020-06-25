 

В НАТО решили обсудить вывод американских войск из Германии

25.06.2020, 19:16, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер в пятницу обсудит в НАТО вывод части американских войск из ФРГ, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Секретарь Эспер сегодня находится в Лондоне, а завтра (в пятницу – прим. ТАСС) будет в Брюсселе, чтобы изложить наши планы и то, как мы собираемся реализовывать их на практике», – передает слова Помпео ТАСС.

В пресс-службе НАТО сообщили, что в пятницу Эспер встретится с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу, до этого он пообещал сократить воинский контингент до 25 тыс. человек. Он также заявил, что у Германии крупные долги перед НАТО.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Заявочную кампанию конкурса «Доброволец РФ – 2020» продлили до конца мая

21.06 / Realme C11 станет первым смартфоном с MediaTek Helio G35

11.06 / Госдолг США превысил 26 триллионов долларов

20.06 / Арахамия: Шкарлета могут назначить врио министра образования

15.05 / Первый танкер с нефтью из США отправляется в Белоруссию

04.05 / Бродский – Кириллу Тимошенко: Сосунок, пока не объяснишь, сколько денег сбросились олигархи и куда ты их дел, ты вор и мародер

10.04 / «Реванш «жёлтых жилетов» – карантин вывел на первый план «людей из низов»

22.04 / Около 15 автомобилистов с коронавирусом задержали и отправили в больницы в Москве

14.06 / Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

10.06 / ГБР пыталось вручить Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска