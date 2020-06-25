В НАТО решили обсудить вывод американских войск из Германии

25.06.2020, 19:16, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер в пятницу обсудит в НАТО вывод части американских войск из ФРГ, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Секретарь Эспер сегодня находится в Лондоне, а завтра (в пятницу – прим. ТАСС) будет в Брюсселе, чтобы изложить наши планы и то, как мы собираемся реализовывать их на практике», – передает слова Помпео ТАСС.

В пресс-службе НАТО сообщили, что в пятницу Эспер встретится с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

В среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу, до этого он пообещал сократить воинский контингент до 25 тыс. человек. Он также заявил, что у Германии крупные долги перед НАТО.