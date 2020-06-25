Сын Захарова эмоционально отреагировал на предложение Ефремова об усыновлении

25.06.2020, 19:16, Новости дня

Сын Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прокомментировал готовность артиста «усыновить» осиротевших детей.

«Честно говоря, у меня это не укладывается в голове. Как они себе это представляют? Это заявление для меня лично звучит как оскорбление. А разговоры об этом до суда вообще выглядят как попытка смягчить к себе отношение», – передал RT слова Валерия Захарова адвокат семьи Александр Добровинский.

Добровинский пояснил, что также не понимает, как речь может идти об усыновлении, и отказался «говорить о моральном аспекте данного предположения».

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова и «готов их даже усыновить».

Совет Федеральной палаты адвокатов обвинял адвокатов Ефремова в разглашении тайны и использовании дела для саморекламы.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест, его признали вменяемым. Родственники погибшего требуют для актера максимальный срок.