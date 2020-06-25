Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

25.06.2020, 19:10, Новости дня

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19. Открытие принадлежит учёным Бостонского университета В США, которые использовали в своём исследовании дезинфицирующие лампы компании Signify.

Ожидается, что такие источники света позволят быстро дезинфицировать воздух в больницах и общественном транспорте.

Так называемый дальний ультрафиолет, или УФ-С, не проходит через озоновый слой Земли, также он блокируется кислородом в атмосфере. Также он отфильтровывает большую часть среднего ультрафиолета (УФ-B-лучи). Таким образом, до поверхности Земли доходит только ближний ультрафиолет (УФ-A) и часть среднего ультрафиолета (УФ-B).

При этом давно известно, что УФ-C-лучи обладают бактерицидным действием. В продаже есть несколько ламп, которые очищают поверхности от вирусов и патогенов в лабораториях и на предприятиях пищевой промышленности именно с помощью такого излучения. Также такой свет избавляет от органических загрязняющих веществ воду.

Всего шесть секунд обработки уничтожают 99% частиц нового коронавируса.

Фото Signify.

Логично было бы попробовать обработать с помощью ультрафиолетовых ламп образцы, содержащие коронавирус SARS-CoV-2. Именно такой эксперимент провели учёные из США. В ходе него они использовали ультрафиолетовые лампы компании Signify. Как выяснил ресурс LEDs Magazine, использовались лампы серии TUV мощностью 35 ватт, генерирующие излучение на длине волны 254 нанометра.

Оказалось, что лампы, генерирующие УФ-С-лучи, уничтожают 96% вирусных частиц в течение трёх секунд. Это позволяет предположить, что за 25 секунд воздействия с определённой мощностью (22 мДж/см2) будет уничтожено 99,9999% патогенных частиц.

Как поясняют специалисты, ультрафиолетовое излучение определённой длины волны разрушает генетический материал вируса.

“Результаты наших тестов показывают, что после определённой дозы облучения УФ-C-светом, вирусы полностью инактивируются: через несколько секунд мы уже не можем обнаружить вирус. Это открытие очень волнующее. Мы надеемся, что оно ускорит разработку решений, которые помогут ослабить распространение COVID-19”, – сообщил доктор Энтони Гриффитс (Anthony Griffiths) из Медицинской школы Бостонского университета.

Одно из возможных применений ламп, производящих дальнее ультрафиолетовое излучение: дезинфекция образцов одежды после примерки её людьми в магазине.

Фото Global Look Press.

Отметим, что таким светом нельзя стерилизовать руки и кожу в целом, так как УФ-С-излучение действует губительно и на ДНК человека.

Как сообщается, компания Signify планирует поделиться своими знаниями (отчасти полученными в стенах университетов) с другими компаниями, производящими осветительное оборудование. Правда, пока не ясно, на каких условиях, и будет ли использоваться лицензия.

Ранее Вести.Ru сообщали о разработке в Гонконге полимерного покрытия, которое позволит защитить поверхности от коронавируса на три месяца.

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Вести.Наука