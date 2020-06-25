Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову
25.06.2020, 19:10, Новости дня
Жена Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла появившуюся информацию о том, что ее муж погиб от огнестрельного ранения. Ранее такие данные привели зарубежные СМИ, ссылаясь на источник в полиции.
По словам вдовы покойного, ее супруг скончался от старости — так и написано в заключении. Хрущев болел два года. "Не надо мне рассказывать все сплетни", — заявил Валентина Голенко. Ее слова передает РИА Новости.
Вдова отметила, что сведения о гибели Сергея Хрущева считает инсинуациями.
Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер 18 июня в США. Там он жил и работал с 1991 года.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет