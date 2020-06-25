 

Вдова Хрущева опровергла сведения о том, что ее муж умер от ранения в голову

25.06.2020, 19:10, Новости дня

Жена Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла появившуюся информацию о том, что ее муж погиб от огнестрельного ранения. Ранее такие данные привели зарубежные СМИ, ссылаясь на источник в полиции.

По словам вдовы покойного, ее супруг скончался от старости — так и написано в заключении. Хрущев болел два года. "Не надо мне рассказывать все сплетни", — заявил Валентина Голенко. Ее слова передает РИА Новости.

Вдова отметила, что сведения о гибели Сергея Хрущева считает инсинуациями.

Сын бывшего секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева умер 18 июня в США. Там он жил и работал с 1991 года.



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