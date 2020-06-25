 

Собянин: спешить с отправкой детей в детсады в Москве не стоит

25.06.2020, 19:10, Новости дня

Требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее очень серьезные, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Во время пандемии в детских садах работали дежурные группы, их количество увеличивается. Но мэр Москвы призвал родителей воздержаться пока от отправки ребенка в детсад.

"Еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти", — подчеркнул Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Так мэр Москвы ответил на вопрос, когда начнут работать московские детсады.

"Но, если необходимо, — добавил тут же мэр российской столицы, — то детский сад, конечно, примет вашего ребенка обязательно".

Сегодня около 50 тысяч детей ходят в детские сады, продолжил московский мэр, но запрос есть до 80 тысяч. Это больше, чем прошлым летом, отметил Собянин, поскольку многие москвичи никуда из мегаполиса в отличие от лета 2019 года. Важно, подчеркнул Сергей Собянин, минимизировать риск заражения детей. Поэтому в детских садиках введен особый режим прихода взрослых в детский сад за своими детьми. С каждым из взрослых подписывается график прихода, чтобы исключить скопления людей в дошкольном учреждении. Также выработан алгоритм по выявлению детей с инфекционными заболеваниями, чтобы они не попадали в детсад.

Детские сады были в большинстве закрыты с начала пандемии коронавируса COVID-19. Работали только дежурные группы. Сейчас в Москве прирост новых случаев заражения коронавирусом только за четыре дня снизился на 26%. В Москве 25 июня выявлено 885 новых случаев заражения. Всего в Москве было зафиксировано 217 тысяч 791 случай заражения.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что около 2 тысяч детей в российской столице сейчас находятся на карантине из-за коронавируса. Они пока не смогут вернуться в детские сады.



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