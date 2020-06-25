Кубанской детской школе искусств по нацпроекту закупили музыкальные инструменты

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25.06.2020, 19:08, Новости дня

Для детской школы искусств станицы Павловской в Краснодарском крае по национальному проекту «Культура» закупили музыкальные рояль, аккордеон, балалайки, домры, электронное пианино и флейты.

В школе проходят обучение более 700 детей, информирует «Кубань 24».

В 2019 году в школе появились спецкурсы для подростков и взрослых. Кроме музыкальных инструментов образовательному учреждению подарили современное оборудование.

В классах теории установят мультимедийные экраны. Станут доступны новые учебные материалы – книги, ноты. В июле придет следующая партия инструментов – маримба, валторны, фагот, скрипки и баян.

«Прима-балалайка, прима-домра, концертный рояль – это инструменты, которые необходимы нам для участия детей в краевых и международных конкурсах. Нужно выступать на высоком исполнительном уровне. Такой уровень может совершенствоваться только на хороших инструментах», – сказала директор детской школы искусств станицы Павловской Ирина Иванилова.

На покупку музыкальный инструментов и технического оборудования в школу искусств направили 4 млн рублей. В 2020 году инструменты получают еще 26 учреждений региона.

Дополнительно на Кубани реализуют программу развития отечественного производства струнных, духовых и клавишных. Благодаря нацпроекту «Культура» в 2019 году школы Кубани получили 105 новых пианино. В этом уже осуществляют поставку 138 ударных инструментов.



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