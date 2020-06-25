 

Собянин призвал москвичей повременить с возвращением детей в садики

25.06.2020, 19:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в столице пока не урегулируется ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Я бы попросил, если это возможно, если вот не горит совсем, лучше может даже воздержаться водить ребенка в детский сад, еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Он добавил, что в случае необходимости «ребенок обязательно будет принят» в детский сад.

Собянин также отметил, что многие вещи в Москве пока будут ограничены, несмотря на открытие российского туризма.

«Что касается туристических потоков, вы знаете, что с 1 июля по стране открывается курортный сезон, в Москве мы пока многие вещи ограничим. Хотя туристические агентства, бюро работают, работают рестораны, магазины – это одна из привлекательных для туристов фишек. Тем не менее, набор организованных групп для того, чтобы они ездили и гуляли по Москве, ограничиваем», – добавил мэр столицы.

По его словам, пока проведение крупных красочных мероприятий, городских фестивалей остается под запретом, туристическая отрасль полностью не восстановится.

Ранее Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений. В частности, были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернулись учреждения соцзащиты населения. 

Кроме того, стало известно, что посещение кинотеатров, театров и других массовых мероприятий могут разрешить уже в июле.



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