ФАС назвал сроки стабилизации оптовых цен на бензин

25.06.2020, 19:08, Новости дня

С июля нормативы на реализацию топлива нефтяными компаниями вернутся к прежним уровням, в оптовом сегменте ситуация стабилизируется, сообщил начальник управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

«Вернутся обязательные минимальные объемы продаж», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что реальные объемы продаж топлива на биржевых торгах превышали нормы, которые действовали раньше и в период временных ограничений. При этом, сообщил Ханян, ФАС «ожидает стабилизации» цен в оптовом сегменте с 1 июля.

Он также заявил, что ФАС считает необходимым поднять вопрос о целесообразности временных ограничений на импорт топлива в Россию.

«Мы подняли этот вопрос для обсуждения. По постановлению правительства до 15 июля профильные ведомства могут предложить скорректировать срок запрета (сейчас мораторий на импорт действует до 1 октября). Мы свою позицию сформулировали и хотим начать диалог в этом направлении. Нужно оценить все риски, взвесить «за» и «против». Будем консультироваться с коллегами», – сказал Ханян.

Ранее сообщалось, что за прошлую неделю цены на бензин подорожали на большинстве АЗС Москвы.

17 июня оптовая цена бензина Аи-95 установила рекорд, поднявшись до 56,7 тыс. рублей за тонну. После этого ФАС инициировала проверку роста биржевых цен на бензин Аи-95, ведомство полагает, что возможен сговор на рынке.