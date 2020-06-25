 

Мнение: Шоу “Парад Победы”

25.06.2020, 19:05, Разное

Парад Победы 9 мая 1945 года

Сегодня провели в России Парад Победы. Я принципиально его не смотрел. Днем Победы для меня всегда было 9 мая, и к чему приурочен этот парад мне неясно. Но точно не к Дню Победы. Возможно он приурочен грядущему референдуму, чтобы хоть как-то активизировать россиян. А может это неплохая возможность попилить бюджет. Но что это давно коммерческое шоу, это, я думаю, ясно всем, иначе зачем стыдливо прикрывать целое здание, являющееся непременным атрибутом Красной площади? Да чтобы цена за шоу не снизилась привередливыми покупателями. 

Источник: Достало



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