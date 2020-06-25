 

СК объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева из-за постов в фейсбуке

25.06.2020, 19:00, Разное

Следственный комитет объявил в международный розыск переехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Против журналиста возбудили уголовное дело призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Силовики увидели подобные призывы в постах журналиста на его странице в фейсбуке. По мнению правоохранителей, Муждабаев предлагал захватить находившихся на территории Украины россиян «для их последующего обмена на осужденного в РФ за террористические преступления Олега Сенцова».

С 1998 года Муждабаев писал для «Московского комсомольца» и спустя десять лет стал заместителем главного редактора издания. В 2015 году журналист переехал на Украину, где занял должность заместителя генерального директора крымско-татарского телеканала ATR.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / После свадьбы Кейт Миддлтон получила подарок стоимостью 190 тысяч долларов

05.05 / Мнение: Шагами меряю нору (с)

22.05 / Названы 7 продуктов, употребление которых не принесет пользы во время диеты

12.05 / В Сети появились допремьерные снимки нового Mersedes-Benz S-Class

12.05 / Скончался русский националист и писатель Константин Крылов

14.04 / Мнение: Россия продолжает помогать

02.06 / Мнение: Как власти США использовали армию против собственного народа

18.06 / «Хороший секс – короткий путь к сердцу женщины»: Мария Кравченко поделилась секретом счастья в браке

23.06 / Мнение: Путин. 3024 год

23.05 / Стремительно беднеющего стриптизера Тарзана приняли на работу в такси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска