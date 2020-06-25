СК объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева из-за постов в фейсбуке

25.06.2020, 19:00, Разное

Следственный комитет объявил в международный розыск переехавшего на Украину журналиста Айдера Муждабаева. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Против журналиста возбудили уголовное дело призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Силовики увидели подобные призывы в постах журналиста на его странице в фейсбуке. По мнению правоохранителей, Муждабаев предлагал захватить находившихся на территории Украины россиян «для их последующего обмена на осужденного в РФ за террористические преступления Олега Сенцова».

С 1998 года Муждабаев писал для «Московского комсомольца» и спустя десять лет стал заместителем главного редактора издания. В 2015 году журналист переехал на Украину, где занял должность заместителя генерального директора крымско-татарского телеканала ATR.