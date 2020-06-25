Тоцилизумаб не доказал эффективности в лечении пневмонии, вызванной COVID-19

25.06.2020, 18:57, Разное



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Рандомизированные исследования тоцилизумаба (актемры), которые проводились по инициативе AIFA, не выявили никакой пользы для пациентов с пневмонией при COVID-19. Препарат не снизил риск тяжелого течения заболевания и не повысил выживаемость пациентов, сообщает агентство.

Испытания проводились в 24 медицинских центрах Италии с участием 123 добровольцев с подтвержденным диагнозом. В группе пациентов, получавших тоцилизумаб, частота обострений была примерно такая же, как и у больных, получавших стандартную терапию — 28,3% против 27,0%. Интенсивная терапия потребовалась 10% пациентам, принимавшим тоцилизумаб, против 7% в контрольной группе. Смертность в обеих группах была практически одинаковой: 3,3% против 3,2%.

Основываясь на этих результатах, AIFA досрочно приостановило дальнейшие исследования препарата и рекомендовало рассматривать его как экспериментальный до тех пор, пока не появятся более убедительные результаты других испытаний. По данным Reuters, в ближайшее время производитель лекарства Roche планирует проведение III фазы собственных испытаний тоцилизумаба в лечении пациентов с тяжелым течением течением COVID-19. Для участия в испытаниях привлечены 450 добровольцев.

Идея лечения пациентов с COVID-19 препаратами от ревматоидного артрита возникла после того, как в феврале китайские ученые опубликовали маленькое исследование, показавшее потенциал тоцилизумаба. 21 пациент получал препарат тоцилизумаб, вскоре все больные выздоровели. По мнению ученых, препарат от ревматоидного артрита сумел «успокоить» слишком активный иммунный ответ организма. Однако это исследование не содержало контрольной группы, поэтому не было сравнения эффективности с другой терапией.