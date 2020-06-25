Евродепутаты призывают остановить Израиль и не допустить новой аннексии

25.06.2020, 18:54, Новости дня

Более тысячи европейских законодателей из 25 стран ЕС направили своим лидерам открытое письмо с призывом не допустить реализации планов Израиля по аннексии части палестинских территорий. Тема аннексии была основной в предвыборной кампании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который намерен осуществить этот план при поддержке президента США Дональда Трампа, несмотря на осуждение со стороны ООН, передаёт Euronews.

Израиль предупреждают: страна столкнётся с «соответствующими последствиями», если продолжит реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Более тысячи европейских депутатов из 25 стран ЕС подписали открытое письмо, в котором выразили озабоченность по поводу предложений США, касающихся урегулирования палестино-израильского конфликта.

Речь идёт о плане президента Трампа, который даёт Израилю «зелёный свет» на аннексию порядка 30 процентов территории Западного берега реки Иордан и Иорданской долины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что односторонние шаги Израиля будут представлять собой серьёзное нарушение международного права. Более 100 депутатов Европарламента и ряд израильских законодателей обратились к Боррелю, убеждая его как можно скорее возобновить заседания Совета ассоциации ЕС — Израиль.

Тема аннексии была основной в предвыборной кампании премьера Биньямина Нетаньяху. Перед церемонией приведения к присяге сформированного им правительства Нетаньяху сказал, что пришло время «распространить суверенитет» на еврейские поселения на Западном берегу Иордана и в Иорданской долине.

На заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль отказаться от планов по аннексии.

Дата выхода в эфир 24 июня 2020 года.