Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

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25.06.2020, 18:53, Новости дня

Лига безопасного интернета обнаружила очередной фейк о голосовании по поправкам в Конституцию, опубликованный «Голосом»: жительница Москвы якобы дистанционно сделала свой выбор, хотя до этого получила отказ на участие в голосовании, однако сайт оказался фальшивым.

«Очередной фейк на карте «нарушений» «Голоса» о том, что москвичка Елена Березовская получила отказ на участие в электронном голосовании, но все равно смогла проголосовать. К посту прикреплен скриншот с отказом в регистрации и скриншот, что голос принят. Первый скриншот наверняка достоверен. А вот второй скриншот может сделать любой желающий сделать фейк», – говорится в официальном Telegram-канале Лиги безопасного интернета

«Реальный сайт дистанционного электронного голосования https://2020og.ru/, а по ссылке указанной в скриншоте на сайте «Голоса» может перейти каждый и увидеть надпись, что он «проголосовал», – отмечает Лига безопасного интернета.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что число фейков о предстоящем голосовании по фейкам об изменениях в Конституции РФ продолжает увеличиваться.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.



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