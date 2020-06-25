Обнаружен фальшивый сайт электронного голосования

25.06.2020, 18:53, Новости дня

Лига безопасного интернета обнаружила очередной фейк о голосовании по поправкам в Конституцию, опубликованный «Голосом»: жительница Москвы якобы дистанционно сделала свой выбор, хотя до этого получила отказ на участие в голосовании, однако сайт оказался фальшивым.

«Очередной фейк на карте «нарушений» «Голоса» о том, что москвичка Елена Березовская получила отказ на участие в электронном голосовании, но все равно смогла проголосовать. К посту прикреплен скриншот с отказом в регистрации и скриншот, что голос принят. Первый скриншот наверняка достоверен. А вот второй скриншот может сделать любой желающий сделать фейк», – говорится в официальном Telegram-канале Лиги безопасного интернета

«Реальный сайт дистанционного электронного голосования https://2020og.ru/, а по ссылке указанной в скриншоте на сайте «Голоса» может перейти каждый и увидеть надпись, что он «проголосовал», – отмечает Лига безопасного интернета.

Ранее Лига безопасного интернета сообщила, что число фейков о предстоящем голосовании по фейкам об изменениях в Конституции РФ продолжает увеличиваться.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.