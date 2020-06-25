 

Для иностранных специалистов смягчили ограничения на въезд в Россию

25.06.2020, 18:53, Новости дня

Правительство смягчило ограничения для иностранных специалистов, въезжающих в Россию, информирует пресс-служба кабинета министров.

«Высококвалифицированные иностранные специалисты, имеющие разрешение на работу в России, смогут въехать в страну. Иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в ФСБ и МВД РФ должны направить федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Отмечается, что обязательным условием для иностранных специалистов является указание пункта пропуска, через который человек собирается въехать в Россию, и даты прибытия.

В начале июня сообщалось, что разрешен выезд некоторых групп россиян за границу и въезд иностранцев.



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