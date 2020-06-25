Наблюдатель перечислила особенности процедуры голосования по поправкам к Конституции

25.06.2020, 18:48, Новости дня

Председатель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, работающая общественным наблюдателем на голосовании о поправках к Конституции, рассказала о мерах безопасности на избирательных участках.

«Тут все действительно очень безопасно и комфортно. Во-первых, людей не очень много, но достаточно. Наверное, было правильным решение сделать несколько дней голосования для того, чтобы не в один день пришло огромное количество людей», – сообщила Амельченкова на совещании рабочей группы по голосованию.

Она пояснила, что на входе у нее измерили температуру, в самом помещении есть разметка для соблюдения социальной дистанции.

«Ты подходишь к столу, тебя просят показать паспорт, ненадолго ты опускаешь маску, и тебе дают непосредственно бланк для голосования», – описала Амельченкова процедуру голосования.

Она обратила внимание на индивидуальные пакеты, которые вручаются всем желающим в помещениях для голосования. В них, по ее словам, есть маска, перчатки и ручка в индивидуальной упаковке, ее можно взять с собой после процедуры голосования.

«В помещении есть отдельный вход и отдельный выход, что обеспечивает минимальный контакт между людьми, которые пришли на избирательный участок», – уточнила председатель ВОД.

Все члены избирательной комиссии также пользуются средствами индивидуальной защиты. Процесс голосования, по утверждению Амельченковой, занял у нее не более двух минут.

«Приходите на избирательные участки, все безопасно, все комфортно, все очень быстро», – заключила она.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.