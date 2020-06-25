 

Международные эксперты высоко оценили работу участка для голосования №155

25.06.2020, 18:48, Новости дня

Международные наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию высоко оценили меры подготовки участников для голосования, председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих обратила внимание на необходимый уровень санитарной безопасности на участке №155.

«Можно констатировать, что на участке соблюдены все необходимые санитарные нормы: мы получили санитарный набор с маской, перчатками и санитайзером. На входе нам измерили температуру. Кроме того, нельзя не отметить, что все участники процесса, в том числе наблюдатели, соблюдают социальную дистанцию», – цитирует ТВЦ Жанин Арнольди-Зих.

В свою очередь, генсекретарь ассоциации АФЭР Алексис Таррад добавил, что на участке соблюдаются меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности граждан. Кроме того, на участке присутствуют наблюдатели.

«Что касается общей организации голосования по изменению Конституции России, мы можем констатировать, что на участке соблюдаются меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности граждан. На участке присутствуют наблюдатели от различных политических партий, а также те, кто изъявил желание присутствовать на голосовании в качестве наблюдателей», – отметил он.

Напомним, 1 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Общероссийское голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем.

Первые участки для голосования по Конституции открылись в четверг на Камчатке и Чукотке. К 4.00 мск голосование по поправкам началось во всех регионах Дальнего Востока. В 6.00 мск первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье. В 8.00 участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве. В 10.00 мск началось электронное голосование по поправкам в Конституцию.

Глава государства Владимир Путин заявлял, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06 / Обнаружена молекула, которая сжигает жир

08.06 / Рак на карантин не уходит: как лечат онкобольных в период эпидемии коронавируса

18.05 / Xiaomi снова снизила цены на смартфоны Redmi и Xiaomi в России

21.04 / Найдена связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса

27.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 3 млн

05.06 / Инвесторы игнорируют самый крупный финансовый риск?

17.05 / Индия продлила ограничения на выход из дома

14.04 / Источники: Барак Обама поддержит кандидатуру Джо Байдена

23.04 / Дело Шеремета. Адвокат сообщил, что в доме Кузьменко проводят обыск

21.06 / В автономии CHAZ прогремели выстрелы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска