Мнение: Проголосовал за брежневизм, застой, СССР и моё детство – верните, а?

25.06.2020, 18:45, Разное

Я уже “За” поправки проголосовал. Но послушайте, какая у меня идиотская мотивация. Нет, их много, конечно. Я же думаю, читаю. Но основная – ностальгическая. Мне друзья, которые оппозиционно настроены, говорят: “Путин снова пойдет во власть, а он уже совсем старый, как Брежнев”.

Вот именно брежневский застой я и хочу. Я понимаю, что нельзя вернуться в детство, в благословенный Советский Союз, где я рос. В большую квартиру на Автозаводской, где маленький счастливый мальчик катался на трехколесном велосипеде по огромному коридору. И все были живы.

Там была молодая и очень веселая мама, которая все еще крутила с папой роман, хотя у нее уже был я. Там была бабушка – моя вторая мама. И я прибегал к бабушке с дедушкой в постель с утра. И мы валялись, обсуждая новости.

Дед – всегда веселый, главный архитектор завода “Зил”, с портфелем в костюме, в чьих руках почти каждый вечер появлялся солдатик для внука. Он так много шутил и смеялся, что мне казалось – дед – самый веселый человек на свете. И самый сильный.

Еще был прадед. Суровый, но тоже не без юмора. Опасную бритву он правил ремнем и брил голову в ванной. Красный комиссар когда-то – брал Ростов, а позже – просто довольный всем пенсионер. И прабабушка – учила меня ракладывать пасьянс и играть в девятку.

Кстати, мусоропровод у нас был на кухне. И оттуда иногда появлялись огромные сытые мыши. Но об эпидемии никто не слышал.

И на улицах царило самое радужное настроение обычно. К ларьку стояла очередь с банками в авоськах за пивом. В булочной – за свежим хлебом и рогаликами. Люди обсуждали очередь за выдачей квартир. Женщины гуляли с колясками. Студенты – распределение после вуза, очередные стройотряды. Детская площадка всегда была с десятками детей. Из окон кричали: “Ваня, домой!” А наверх: “Серега, сбрось мячик и сам выходи”. И люди ощущали надежность. Слово “застой” вообще не было слышно.

Я за детство и брежневизм проголосовал. Тупо? Наверное. Но я туда хочу.

Если кто-то сочтет, что это пропаганды, то вы, батенька, просто дурак. Как хотите, так и голосуйте. У меня свои резоны. Они глупые. Но вдруг мне вернут детство, СССР, страну, где я родился, и “застой” – очень хочется?!

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3140