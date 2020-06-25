Актер Дэннис Куэйд рассказал о 39-летней разнице в возрасте с молодой женой: “Мы не чувствуем времени”

25.06.2020, 18:40, Разное

Далеко не один лишь Дольф Лундгрен выбрал себе в спутницы жизни девушку в несколько раз младше его. Примеру коллеги последовал и снимавшийся в картинах “Послезавтра” и “Ловушка для родителей” Дэннис Куэйд: в начале июня он связал себя узами брака с 27-летней студенткой Лорой Савойи. Возлюбленная младше 66-летнего Куэйда аж на 39 лет, а также всего на год младше его старшего сына Джека Генри Куэйда, но актера это ничуть не смущает. Во всяком случае, такое ощущение складывается из его интервью изданию People, которое было опубликовано несколько часов назад.

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Публикация от People Magazine (@people)24 Июн 2020 в 6:16 PDT

Встречу с Лорой Дэннис в разговоре с журналом называет любовью с первого взгляда, а также рассказывает, где именно произошло это судьбоносное событие: в мае 2019 года на одной из бизнес-встреч. После этого, в октябре, пара объявила о помолвке. Они собирались пожениться в апреле на Гавайях, но свадьбу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В итоге к алтарю Дэннис и Лора пошли 2 июня в Санта-Барбаре и лишь сейчас рассказали о церемонии и чувствах друг к другу.

Мне просто нравится Лора как человек. Ее характер, ее ум и, конечно же, ее красота. А также – ее точка зрения на происходящее в мире. А еще мы оба христиане, и мне кажется, с самого начала Бог вел наши отношения. И именно вера стала главным фундаментом этого романа,

– утверждает Дэннис.

Дэннис Куэйд и Лора Савойи

Что касается разницы в возрасте, то по этому поводу он говорит следующее:

Этот вопрос просто никогда не возникает. Мы словно существуем вне времени, не чувствуем его. Мы партнеры по жизни. Между нами любовь. А любовь иногда может удивить тебя самого.

Для Дэнниса Куэйда это уже четвертый брак. Ранее он был женат на актрисе Пи Джи Солс (причем возлюбленная была старше его на 4 года), затем – на актрисе Мег Райан. В этом браке родился первый ребенок Дэнниса, сын Джек Генри Куэйд, который также снимается в кино. Молодому человеку сейчас 28 лет. В третий раз актер женился на агенте по недвижимости Кимберли Баффингтон, и от этого брака родились близняшки Зои Грэйс и Томас Бун, которым сейчас 12 лет. Пара несколько раз подавала на развод, а затем Кимберли или Дэннис решали дать отношениям еще один шанс – пока окончательно не расстались в 2018 году. Для Лоры Савойи брак с Куэйдом стал первым.

Дэннис Куэйд и Лора Савойи

Дэннис Куэйд и Мег Райан 28-летний сын актера Джек Генри Куэйд