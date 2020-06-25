Предложен новый способ восстановления после травм

25.06.2020, 18:35, Новости дня

Команда ученых обнаружила, что размягчение ядра клеток помогает им проходить через плотные соединительные ткани. Это позволит иначе восстанавливать повреждения.

Чтобы проверить эту теорию, группа ученых использовала препарат для ингибирования ферментов в ядре клеток мениска коленного сустава, позволяющее клеткам перемещаться в условиях непроницаемости. Во время работы исследователи применили трихостатин А (ТСА), смягчающий в ядрах клеток белки и позволяющий им становиться пластичней.

Обнаружилось, что после обработки ТСА изолированные клетки мениска перемещались по областям, которые до этого момента считались недоступными. В будущем ученые планируют провести дополнительные испытания этой техники при разрывах мениска у крупных животных.