 

Предложен новый способ восстановления после травм

25.06.2020, 18:35, Новости дня

Команда ученых обнаружила, что размягчение ядра клеток помогает им проходить через плотные соединительные ткани. Это позволит иначе восстанавливать повреждения.

Чтобы проверить эту теорию, группа ученых использовала препарат для ингибирования ферментов в ядре клеток мениска коленного сустава, позволяющее клеткам перемещаться в условиях непроницаемости. Во время работы исследователи применили трихостатин А (ТСА), смягчающий в ядрах клеток белки и позволяющий им становиться пластичней.

Обнаружилось, что после обработки ТСА изолированные клетки мениска перемещались по областям, которые до этого момента считались недоступными. В будущем ученые планируют провести дополнительные испытания этой техники при разрывах мениска у крупных животных.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Из совета общественного контроля НАБУ исключили двух человек, причина – накрутка голосов

19.06 / Стала известна вероятная причина стрельбы в квартире в Москве

28.05 / ООН призвала США прекратить расовое насилие

16.06 / Крикнувший «Слава Украине» на ЧМ-2018 хорват собрался играть за российский клуб

29.04 / У учредителя телеканала «Царьград» подтвердили коронавирус

19.06 / Путин выступил за более активное использование бережливых технологий

19.05 / На ВДНХ стали гнездиться редкие краснокнижные птицы

09.05 / США не стали отменять пошлины на кремний из России

22.04 / Доктор Мясников рассказал об ошибочном прогнозе по коронавирусу

10.06 / МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 8,2 процентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска