Мнение: Подъём добычи

25.06.2020, 18:30, Разное

В США суточная добыча нефти за неделю увеличилась на 500 тысяч баррелей в сутки — до 11 млн баррелей в сутки, сообщает минэнерго страны.

Отмечается, что с середины марта США сократили добычу на 16%, то есть на 2,1 млн баррелей в сутки.

Сланцевая отрасль США выходит из кризиса темпами, которые существенно выше прогнозируемых. Предполагалось, что в июне и июле она продолжит сокращение, хотя и со снижением темпов. Однако уже к середине июня крупнейшие компании начинают наращивать добычу.

США, хотя и поддержали новый вариант сделки ОПЕК+, формальным обязательств на себя брать не стали (собственно, у правительства США нет такой возможности, так как отрасль регулируется рыночными механизмами, административное влияние возможно, но непрямое). Соответственно, американским компаниям не требуются новые договорённости по сокращению/увеличению добычи. Они принимают решение, исходя из собственных интересов.

При этом волна банкротств в отрасли продолжается. Ряд мелких и средних компаний не выдерживают и уходят с рынка. Но на самом деле уходят лишь "юридические лица", инфраструктура добычи и мощности никуда не деваются, а переходят в другие руки. Соответственно, рынок добычи нефти укрупняется, более крупные компании за счет снижения административных издержек и резервов имеют возможность пережить сложный период и снова нарастить добычу после него. Что и происходит.

Кстати, это совершенно не означает, что на сланцевом рынке в итоге будут представлены только "жирные коты". Ряд секторов остается "вотчиной" малого бизнеса. В первую очередь это сервисные компании, специализирующиеся на уникальных и эксклюзивных технологиях. Масштабно они не применяются, а потому крупным игрокам проще отдать часть работ на аутсорсинг, чем создавать у себя соответствующее подразделение.

В итоге картина остается прежней – все разговоры про похороны сланцевой отрасли США остаются признаком дикого непрофессионализма тех, кто их пытается вести. То, что задача похоронить американский сланец ставится на самом верху, всего лишь дополнительно указывает, насколько случайные люди руководят российским нефтегазовым сектором.Еще в начале десятых годов в России были проведены комплексные исследования, которые однозначно указывали на устойчивость сланцевой добычи в связи с тем, что экономика добычи сланцевой нефти и газа использует качественно переработанный пд рыночную специфику хорошо известный у нас метод межотраслевого баланса. Но российское руководство в силу своей интеллектуальной убогости не сумело понять содержания представленных исследований, и до сих пор находится в мире грёз и иллюзий.