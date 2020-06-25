Москвичей предупредили о сильном ветре

25.06.2020, 18:30, Новости дня

Порывы ветра в Москве достигают 14 метров в секунду и могут повалить старые деревья, сообщила в четверг главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Специалисты Московского метеобюро давали информацию, что сегодня будет плотный ветер, средняя скорость 5-10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12-14 метров в секунду, и этот порыв может тоже проявить себя. Именно такая ситуация у нас наблюдается. Мы находимся в зоне значительных барических градиентов», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

Синоптик добавила, что накладывается «конвекция, восходящие движения, которые тоже отчасти усиливают средний ветер, когда происходит крутящий момент».

«Такая ситуация для лета характерна», – подчеркнула она.

Кроме того, по словам Поздняковой, такой ветер может повалить старые деревья. «Отдельные порывы значимы и могут справиться с сухими деревьями совершенно спокойно», – подытожила она.

Ранее Гидрометцентр предупредил, что до конца июня в центре Европейской части РФ температура будет около нормы, в центре и на западе Приволжского федерального округа и на Урале – в среднем на четыре градуса ниже нормы, а на большей части Азиатской территории температуры будут выше нормы на 4-8 градусов.