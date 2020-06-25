Мнение: Удар по Эр-Рияду

25.06.2020, 18:29, Разное

На тему продолжающихся ударов хуситов по столице Саудовской Аравии.

Удар по Эр-Рияду

Неудачный ход войны в Йемене, продолжает создавать системные проблемы для Саудовской Аравии. В 2015 году предполагалось, что восстановление власти свергнутого президента Мансура Хади не займет много времени. Тем более, что коалиция во главе с Саудовской Аравией имела очевидное численное и технологическое преимущество над силами движения хуситов «Ансар Аллах» и восставшими частями армии и Республиканской Гвардии Йемена.

<…>

На первых порах интервенция развивалась успешно и после взятия Адена, казалось, что Эр-Рияд вплотную подошел к достижению стратегических целей в Йемене. Но уже в 2016-м году наметилась очевидная стагнация операции в Йемене, которая выразилась в установлении позиционного фронта в западных и центральных районах страны. Попытки наступать с севера из провинций Асир и Джизан также не привели к решительным результатам. Пиком усилий по решению возникшей проблемы военным путем стал неудачный штурм портового города Ходейда, который выдержал многомесячный штурм и сохранил для «Ансар Аллах» возможности получать военную помощь извне.

Не является большим секретом, что хуситы ориентируются на Иран, который рассматривает это движение как йеменский аналог «Хезболлы». Именно так будущее этой шиитской организации видел Касем Сулеймани, рассматривая хуситов как один из важнейших элементов гибридной стратегии Ирана в противостоянии с Саудовской Аравией. Не случайно, он помимо сирийского и иракского направлений политики Ирана, столь много времени уделял войне в Йемене. Еще в 2016-2017-м годах через западное побережье Йемена был налажен канал снабжения хуситов современным вооружением. Хуситы получили современные баллистические ракеты, ударные и разведывательные БПЛА, дроны-камикадзе, корректируемые снаряды высокой точности, дальнобойные снайперские винтовки и многое другое.

Доставка военной помощи в Йемен происходит либо напрямую через порт Ходейды, либо через разгрузку транспортных судов в международных водах (когда груз не габаритный) в Красном море. Именно с этой помощью пытались бороться Саудовская Аравия и ОАЭ, когда начали организовывать морскую блокаду западного побережья Йемена. Но после того, как хуситы повредили несколько боевых кораблей, а также атаковали саудовские танкеры, блокада была фактически снята, так как Саудовской Аравии деятельно показали, чем грозит ее продолжение. Провалилась и попытка перекрыть этот канал помощи от Тегерана – наступление Саудовской коалиции на Ходейду обернулось поражением сил Эр-Рияда.

Таким образом, за 5 лет Йеменской войны Саудовская коалиция не смогла изолировать хуситов от Ирана. За эту неудачу она продолжает расплачиваться.

С 2017-го года хуситы резко нарастили использование баллистических ракет и различных БПЛА как для ударов в тактических целях при поддержке своих наступательных операций в Йемене, так и для ударов непосредственно по территории стран, участвующих в интервенции в Йемене. Основными целями этих атак за пределами Йемена стали Саудовская Аравия и ОАЭ. С 2019 года основные удары сосредоточены уже только по ОАЭ. БПЛА и баллистические ракеты нацеливались на объекты нефтегазовой инфраструктуры в Джизане и центральных районах Саудовской Аравии, аэропорты в Асире и Джизане, международный аэропорт Эр-Рияда, порт Джизана, военные лагеря в районе Эр-Рияда и в Асире.

«Ансар Аллах» постоянно указывала, что ее целями являются военные и инфраструктурные объекты, которые атакуются в ответ на воздушные бомбардировки йеменских городов и столицы страны Саны самолетами саудовской коалиции. Хуситы согласны прекратить удары по Саудовской Аравии только после того, как Эр-Рияд прекратит авиаудары по Йемену. Так как Саудовская Аравия продолжает упорствовать в попытках добиться своего в Йемене, война приходит на ее территорию.

Далеко не все атаки хуситов достигают цели. Часть ракет и дронов сбиваются средствами ПВО Саудовской Аравии. В первую очередь речь идет о ЗРК «Пэтриот». Но именно эта война нанесли серьезный ущерб репутации этого комплекса. Они пропускали ракеты из Йемена во время ударов по международному аэропорту Эр-Рияда (ракета упала в 1,5 километрах от международного терминала), полностью проспали массированную атаку на НПЗ Saudi Aramco, а во время ударов хуситов в Асире, одна из ракет «Пэтриота» упала на город, вызвав жертвы и разрушения.

После целого ряда неудач, Саудовская Аравия начала прикрывать ключевые объекты последней модификацией «Пэтриота» PAC-3, которая показывает более высокие результаты в вопросе уничтожения крупных дронов и баллистических ракет, но даже в этом случае добиться 100-процентного уничтожения целей саудовским ПВО не удается. Поэтому Саудовская Аравия продолжает вести переговоры с США о закупке систем THAAD, с Израилем о закупке системы «Железный купол» и с Россией о покупке С-400. Это красноречивое свидетельство того, что саудовские военные, прямо скажем, не очень довольны результатом противоборства с ударными средствами хуситов.

Последний удар по Эр-Рияду представлял собой комплексную атаку с использованием баллистических ракет и БПЛА (от 5 до 9 ракет и дронов). По заявлению саудовских военных, несколько ракет и БПЛА были сбиты системами ПВО столицы, причем на публикуемых фотографиях видно, что ракеты сбивались уже прямо над столицей. Кроме того, ударам подверглись базы Саудовской Аравии в Наджране, аэропорт и военные базы в Джизане, а также несколько объектов в Йемене.

Представители хуситов заявили, что следующая атака будет еще более массированной и результативной (не представив, впрочем, точных данных по задействованным ракетам и БПЛА) и такие атаки будут продолжаться, пока Саудовская Аравия не прекратит бомбардировки. В этом заявлению ясно прослеживается желание показать Саудовской Аравии, что «Ансар Аллах» готова к дальнейшей рутинизации ударов по Саудовской Аравии, используя те инструменты, которые обеспечиваются собственным производством и поставками из Ирана. И тут важен даже не процент сбитых ракет и дронов, а тот факт, что хуситы фактически безнаказанно атакуют территорию Саудовской Аравии и намерены делать это дальше, при этом у королевства нет адекватных инструментов для того, чтобы остановить этот процесс.

Позиции запуска ракет не могут быть эффективно подавлены авиацией, не говоря уже о контроле над районами, откуда запускают дроны. О занятии этих районов сухопутными войсками уже давно речи не идет – хуситы за последние месяцы расширяют контролируемую территорию, а войска Хади и саудовская армия терпят поражения за поражением (Наджран, Хазм, Аль-Джавф, Мариб).

Произошедшая «афганизация» войны оказалась очень выгодной Ирану и крайне невыгодной Саудовской Аравии. Вместо «маленькой победоносной войны», которую продвигал Мохаммед бин Салман, получилась «йеменская язва», используя которую, Иран наносит серьезный ущерб своего главному региональному оппоненту. И пока у этой войны не будет дипломатического или военного решения, ракеты из Йемена будут продолжать отправляться в направлении саудовских городов, демонстрируя уязвимость страны, которая вкладывает огромные деньги в армию и вооружения.

Понимание этого и обуславливает попытки Саудовской Аравии договориться с Ираном, которые осуществляются через посредничество Ирака. Как до убийства Сулеймани, так и после этого. Иран уже заявлял по этому поводу, что он не против нормализации, но вполне понятно, что он ожидает определенных уступок от Эр-Рияда в Ираке, Сирии и Йемене, к чему Саудовская Аравия пока не готова, тем более, что США и Израиль крайне негативно относятся к идее нормализации саудовско-иранских отношений. Поэтому на фоне буксующих переговоров и военного тупика, ракеты продолжают лететь к Эр-Рияду и пока не видно предпосылок для того, чтобы это прекратилось.

Специально для ФАН.

https://riafan.ru/1287979-konflikt-v-iemene-perekhodit-na-territoriyu-saudovskoi-aravii-kolonka-borisa-rozhina – полностью с фотографиями