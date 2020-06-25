Мнение: Некрасиво

25.06.2020, 18:25, Разное



Хитрый дзюдоист

В новостных выпусках на радио (мой главный источник информации о политике) вчера-позавчера только и говорили, что об очередных “подарках” Путина подмандатному населению; особенно взахлеб – о том, как он “милостиво повелеть соизволил” раздать семьям с детьми еще по 10 тысяч рублей на ребенка. И об этой “помощи” он без всякого стеснения объявил буквально в самый канун “голосования по поправкам”!

Охренеть. Конечно, все это выглядит – да и является по сути – прямым подкупом избирателей. “Вы будете себя хорошо вести (пойдете и проголосуете) – а я вам выдам еще по 10 штук, гуляй, рванина!”

Вспоминаю одни из первых выборов, на которых мне довелось работать – губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в 2000 году. Самый богатый субъект федерации, между прочим – и тогда, и сейчас (если не считать Москвы). Мы там были в команде действующего губернатора Филиппенко, а у него был реальный конкурент, которого сам Филиппенко очень боялся: некий Атрошенко из-под Тюмени, бывший хоккеист, вроде как связанный с некими криминальными кругами.

Замеры рейтингов ничего тревожного не показывали – по ним Атрошенко мог взять от силы 20%. Но Филиппенко, классический чинуша по психологии (как и его тогдашний глава избирательного штаба, некто Собянин) просто инстинктивно ощущали массы избирателей как принципиально ВРАЖДЕБНУЮ среду – поэтому даже призрак конкуренции доводил их до икоты. Так бы они дрожали до самых выборов – но им повезло: Атрошенко, реально мечтавший о победе, за месяц до дня голосования выпустил программную листовку, в которой выдвинул “революционную идею” для жителей ХМАО: дескать, если вы меня изберете губернатором, то я для каждого (!) жителя округа выпущу специальные именные сертификаты с правом на долю от несметных природных богатств, которые таят недра ХМАО. И вам, типа, по этим сертификатам буду платить из бюджета.



Простодушный хоккеист

Ну и тут юристы из штаба Филиппенко-Собянина с облегчением вздохнули. “Ага! – закричали они. – Пообещал выплаты из бюджета, связав это с результатом голосования! Это подкуп, подкуп!! Ура!!” И хотя 2000-й – это совсем не 2020-й, суды тогда были совсем не такие ручные и пушистые – они подали иск в суд и добились снятия Атрошенко с выборов, “за подкуп избирателей” (Филиппенко в итоге остался в бюллетене один против пары безработных, которым сам же и пробашлял “для массовости” – и выиграл выборы, набрав 90% голосов).

То есть снятие за подкуп избирателей – вполне реальный правовой механизм. А теперь давайте попытаемся найти не 10, а хотя бы три отличия в ситуациях. Путин пообещал прямые выплаты из бюджета? Пообещал. После голосования? После: 1 июля “голосование” заканчивается, и после 1 июля он и обещал деньги. При этом “голосование” идет по поправкам, которые сам Путин и инициировал, вообще все “изменения” – целиком его затея. Налицо его прямая и явная заинтересованность в голосовании “за” (которую он, собственно, и не скрывает).

Отличие я вижу только одно: простодушный хоккеист все говорил прямо, а хитрый дзюдоист все-таки напрямую не связал два события: ЕСЛИ вы проголосуете за мои поправки, ТО я вам заплачу по 10 тысяч. Однако – я вас уверяю: такие детские увертки, ЕСЛИ бы дело рассматривалось хоть минимально беспристрастным судом, не проканали бы. Объявлять раздачу бабла буквально за день до начала голосования – ну, всё слишком очевидно…

Понятно, что Путину бояться нечего от слова “совсем”: ни один суд в стране иска о подкупе даже не примет, что уж говорить об итоге рассмотрения по существу. Но – некрасиво. И еще – мелочно. На месте избирателей я бы возмутился: блин, ну если уж нас покупают – то почему же так дешево?!!

Хорошо, что я в этом фарсе не участвую.