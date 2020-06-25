Мнение: Сталин об Иване Грозном, судьба верного ленинца и высшее образование в 1918 году

25.06.2020, 18:20, Разное

1. После того, как Сталину не понравилась вторая серия фильма «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, он вызвал на встречу в Кремле самого Эйзенштейна и актёра Николая Черкасова, сыгравшего главную роль. Беседа произошла 26 февраля 1947 года, на ней присутствовали также Молотов и Жданов:

https://rg.ru/2012/01/25/ivan-groznyy.html

Сталин: Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.

Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал… Нужно было быть еще решительнее.

Как видите, с точки зрения Сталина, Иван Грозный просто «не дорезал» неких бояр.

Сталин, как известно, совершенно не разбирался ни в людях, ни в управлении: достаточно сказать, что он раз за разом ставил во главе НКВД вражеских шпионов. Тем не менее давайте прикинем, о каких конкретно пяти боярских семействах может идти речь, кто сыграл основную роль в наступлении Смутного времени.

Годуновы? Борис Годунов присутствовал при смерти Ивана Грозного (есть версия, что не естественной смерти). Впоследствии Годунова также обвиняли в смерти царевича Дмитрия Иоанновича. Годунов занял престол после смерти Фёдора Иоанновича, последнего сына Ивана IV – именно от этого момента (1598 год) многие отсчитывают начало Смутного времени. Что же, Ивану Грозному надо было ликвидировать боярское семейство Годуновых? Но ведь он сам возвысил Годунова, который начал свою политическую карьеру в качестве опричника (опричники как раз и занимались тем, что «резали» обвинённых в измене).

Скуратовы-Бельские? Богдан Бельский сыграл важную роль в аресте Фёдора Годунова (ставшего на пару месяцев царём после смерти его отца Бориса Годунова) и в беспрепятственном вступлении в Москву самозванца Лжедмитрия (1605). Надо было ликвидировать Бельских? Но Бельский был сам опричником и племянником самого печально знаменитого опричника, Малюты Скуратова. Иван Грозный сам привёл этих людей во власть.

Басмановы? Пётр Басманов был во главе армии, преграждавшей Лжедмитрию путь на Москву. Своей изменой он открыл ему этот путь, а впоследствии стал одним из главных соратников самозванца (был убит вместе с ним в 1606 году). Ликвидировать Басмановых? Собственно, Иван Грозный казнил Фёдора Басманова и Алексея Басманова – отца и деда Петра Басманова. Оба они были видными опричниками, которых сам царь сделал своими ближайшими приближёнными.

Шуйские? Василий Шуйский, ставший царём в результате переворота, приведшего к убийству Лжедмитрия I, ранее также интриговал и против Годуновых. Именно в неудачное правление Василия IV Шуйского в России начался полный хаос и всеобщая Смута (восстание Болотникова, появление Лжедмитрия II, вторжение поляков, разбивших в итоге русскую армию и занявших Москву). Надо ли было Ивану Грозному ликвидировать семейство Шуйских? Кое-кого из Шуйских он действительно казнил. Но Шуйские – это были родственники царя, Рюриковичи, ближайшая ветвь к роду московских великих князей и царей (потомков Ивана Калиты). Иван Грозный и так был причастен к смерти немалого числа своих более близких родичей (из-за чего, собственно, и возник династический кризис и началась Смута), поэтому вариант «дорезать» вообще всех царских родственников, пожалуй, был бы чрезмерным даже для него.

Романовы? Фёдор Романов, отец будущего царя Михаила Романова, возможно, с самого начала интриговал против Годуновых с целью посадить на трон себя или своего сына (пользуясь тем, что был племянником Анастасии, первой жены Ивана Грозного). В Смутное время Фёдор Романов оказался в лагере сторонников Лжедмитрия II, а затем возглавлял боярское посольство, которое пригласило польского королевича Владислава стать русским царём. Надо ли было Ивану Грозному заранее ликвидировать Романовых, чтобы не допустить приход к власти новой династии? Родственников своей любимой первой жены царь, однако, не трогал.

Получается, что для предотвращения Смутного времени – если развивать логику Сталина на основе реальных исторических фактов – Ивану Грозному потребовалось бы «дорезать» своих ближайших родственников и опричников (им же самим возвышенных вместо других «бояр-изменников»).

Может, проще всё же было бы вообще никого особенно не резать, с самого начала? Чтобы к власти не пришли неправильные люди, а династия осталась цела, и не было бы никакой Смуты?

Примитивная идея «убить всех плохих, чтобы на смену им пришли хорошие» в реальной жизни обычно не работает (или имеет чудовищные побочные последствия).

2. Интересный поворот в судьбе того самого Фридриха Платтена, который в 1917 договорился с немцами о том, чтобы немцы отправили пломбированный вагон с Владимиром Лениным в Россию. Товарищ Платтен дружил с Владимиром Ильичом, при этом однажды он даже закрыл нашего вождя от вражеских пуль:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Платтен,_Фридрих

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пломбированный_вагон

В 1938 году товарища Платтена арестовали по подозрению в шпионаже. Подозрения не подтвердились, однако при обыске у старого коммуниста нашли карманный маузер, после чего отправили на несколько лет в лагеря. В 1942 году срок заключения заслуженного большевика истёк, и сразу же после этого он при невыясненных обстоятельствах погиб. Сын Платтена заявил, что в 1958 году получил покаянное письмо от бывшего лагерного конвоира, которому в 1942 году приказали застрелить освободившегося коммуниста.

3. История советского высшего образования началась с удивительного акта непослушания:

https://www.kommersant.ru/doc/3766710

2 августа 1918 года Совнарком РСФСР отменил результаты экзаменов в высшие учебные заведения страны и объявил проведенный в них прием на 1918/19 учебный год недействительным. Вузы обязали принять на учебу всех желающих, достигших 16 лет, без какой-либо проверки уровня знаний и даже грамотности.

Идея состояла в том, чтобы ликвидировать антисоветские настроения в ВУЗах, полностью поменяв в них студенческий контингент:

Большинство студентов и преподавателей считали незаконной власть большевиков, разогнавших избранное народом Учредительное собрание, которое должно было определить дальнейший путь развития страны. А автономия университетов, по сути, превращала их в бастионы идейной борьбы против новой власти. <…>

Бороться с антисоветской позицией вузов решили иным способом [не закрывая университеты]. Заменить профессуру оказалось практически невозможным. Изменить состав студентов, сделать так, чтобы сочувствующих новой власти среди них стало больше, чем ее противников, было куда проще. Наилучшим способом достижения этой цели был прием в высшие учебные заведения всех, кто при прежнем строе не имел возможности учиться в вузах. А лидерами нового студенчества должны были стать коммунисты и поддерживающие их пролетарии и беднейшие крестьяне.

Политическая цель была достигнута – университеты перестали быть опасным источником крамолы. Однако в остальном попытка единомоментного введения бесплатного всеобщего высшего образования привела к плачевным результатам – вузы начали выпускать массу плохо подготовленных специалистов, а на государственные стипендии содержались десятки тысяч безграмотных людей.

После смерти Ленина, в 1924 году, пришлось проводить не только всеобщую чистку вузов от неспособных студентов, но и вводить немалую плату за обучение.