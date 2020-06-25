В России предлагают снизить квоту для иностранных трудовых мигрантов и запретить им торговать вне рынков и магазинов

25.06.2020, 18:20, Новости дня

Министерство труда и соцзащиты России предлагает на следующий год сократить квоту для иностранцев, которые трудятся в России по рабочей визе, до 104 993 человек. В 2020 году такую квоту предоставили более чем 144 тысячам человек.

Снизить долю иностранных работников, как указано в проекте документа, предлагают в следующих отраслях:

в сфере строительства – до 80% иностранцев от общей численности работников;

в сфере выращивания овощей, лесоводстве и лесозаготовке, а также в производстве древесины – до 50% иностранцев;

в сфере розничной торговли алкогольными напитками (включая пиво) и табачными изделиями в магазинах – до 15% иностранцев;

в работе сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта – до 24% иностранцев;

в обслуживании зданий и территорий – до 70% иностранцев;

в области спорта – до 25% иностранцев;

в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе – до 70% иностранцев;

в аптеках, в нестационарных торговых объектах и на рынках, а также в сфере розничной торговли вне магазинов, палаток, рынков – 0% иностранцев. Это означает фактический запрет на работу в этих местах трудовых мигрантов, которые приезжают в России по квотам.

Ограничения также не коснутся иностранцев, которые заняты в горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.

В ведомстве отметили, что речь идет только о части трудовых мигрантов, которые приезжают в Россию. Граждане государств, имеющие право въезжать в Россию без визы (например, Азербайджана, Армении, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана), под эти квоты не подпадают. Однако для работы в России они обязаны приобретать патент и ежегодно его продлевать – до тех пор, пока не получат гражданство.

В конце мая в России предложили создать специальное приложение для въезжающих в страну трудовых мигрантов, которое нужно будет обязательно устанавливать на смартфон при пересечении границы. К нему предлагается привязывать цифровой профиль человека, где будет отражаться так называемый рейтинг социального доверия мигранта. Отказ от установки приложения автоматически понижает рейтинг социального доверия к мигранту.

Также в МВД России предложили объявить правовую амнистию нелегальных мигрантов, которые не совершали уголовных преступлений, и провести их массовую государственную регистрацию.