В США обратились за пособием по безработице еще около 1,5 млн человек

25.06.2020, 18:18, Новости дня

Количество обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе снова снизилось, несмотря на новые вспышки коронавируса, которые могут снова нарушить работу американской экономики.

Как сообщило в четверг Министерство труда, на прошлой неделе за пособием обратились приблизительно 1,5 миллиона американцев. Этот показатель стабильно снижается уже 14-ю неделю подряд, однако по сравнению с прошлыми двумя неделями изменения не столь значительны: тогда насчитывалось чуть более 1,5 миллиона обращений.

Число нуждающихся в пособии значительно снизилось по сравнению с зафиксированным в конце марта показателем – 6,9 миллиона. Однако экономисты предупреждают, что полное восстановление экономики потребует много времени.

Всего с середины марта за пособием обратились 47 миллионов человек – более четверти американской рабочей силы. На данный момент число получающих пособие сократилось до 19,5 миллиона человек.

В последнее время растет число новых случаев заражения коронавирусом, в особенности в южной части страны, которая на раннем этапе пандемии не пострадала так сильно, как Нью-Йорк и северные штаты.

Компания Apple закрыла ранее открывшиеся магазины в четырех штатах – Флориде, Южной Каролине, Северной Каролине и Аризоне. В среду также закрылись семь магазинов Apple в Хьюстоне, штат Техас.

В некоторых штатах и муниципалитетах власти объявили о сокращениях на фоне пандемии. Сеть универмагов Macy’s сокращает штат на 3 процента.

Президент Дональд Трамп и члены Конгресса обсуждают возможность принятия дополнительных мер для стимулирования экономики, однако пока им не удается прийти к консенсусу относительно того, сколько средств необходимо выделить и кому.

Срок действия федеральных надбавок к пособию по безработице в размере 600 долларов истекает через пять недель.

Трамп на этой неделе сказал, что поддерживает идею новых выплат большинству налогоплательщиков, хотя некоторые республиканцы выражают беспокойство по поводу роста госдолга, который уже превысил 26 триллионов долларов. По словам Трампа, речь идет о выплатах в размере 1 200 долларов.

«Мы примем еще один пакет мер стимулирования, – сказал он в одном интервью. – Он будет очень щедрым».

Министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что «обсуждаются разные идеи, для реализации которых может потребоваться еще один законопроект». При этом он предупредил, что на этот раз необходимы более адресные меры, сосредоточенные на поддержке занятости.