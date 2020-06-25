 

Личное: Живодёр

25.06.2020, 18:15, Разное

Сын мудрейшей эскортограмной бабушки Симоны Тимур Юнусов — человек маленького роста и больших амбиций — ну, или комплексов.

Бабу ему подавай высокую, чтобы показать свою власть над женщиной, а заодно хочется быть отважным, как шехзаде.


Фото: Соцсети

Вчера Тимур выложил в соцсеть для эскортниц видео, в котором взял на руки тигрёнка и тискал его.

Тигрёнок, вместо того, чтобы жить на воле, оказался в руках чудища, которое пока сильнее него.

Видео призвано умилить всех эскортниц: надо же, киска какая, утю-тю! Тимур тискает несчастного тигра, а тот не может ответить — ему всего 2 месяца.

Самые жестокие люди — это задроты с комплексами неполноценности.

Маленький я? Заведу высокую бабу и буду унижать её. Сил не хватает, чтобы подраться? Пусть со мной ходят пять или десять охранников — они побьют кого-нибудь, а я — их начальник.

Худшее проявление человеческих комплексов — издевательства над животными, которые не могут ответить жестокому человеку.

Где мама тигрёнка? Кто сделал из неё коврик? Или её заперли в клетке зоопарка? А может, над ней издевается живодёр Запашный, заставляя на потеху толпы прыгать в огненный обруч?

Конечно, Тимур, ты сильнее тигрёнка. И его забьют, выбьют всю звериную гордость, затравят в будущем. Ты такой смелый мужчина, Юнусов! Дикого зверя совсем не боишься, хоть он и маленький!

Как же мерзко это.

Почему наши умные законодатели в своих поправках к Конституции помнят о Б-ге, о союзе мужчины и женщины, но совсем забыли об издевательствах над животными — разве не пора принять закон, запрещающий содержать зверей в неволе?

Источник: Лена Миро



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