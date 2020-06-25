Любовь Успенская рассекретила имя любимого мужчины

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25.06.2020, 18:09, Разное

Любовь Успенская решила рассекретить имя загадочного любимого мужчины. О том, кого звезда российского шансона “ждала всю свою жизнь”, она пояснила в беседе с Аленой Жигаловой для проекта “Алена, блин!”.
Эстрадная певица не стала скрывать, что героем опубликованного ею поста в личном микроблоге Instagram является грузинский участник 7 сезона проекта “Голос” Леван Кбилашвили. Именно молодой исполнитель смог покорить сердце Любви Успенской.

Влюбленная королева шансона откровенно признается в интервью, что не может понять, что за чувство она испытывает к артисту Левану. Это может быть любовь, но все покажет время. От таких мужчин Успенская не отказалась бы сегодня, информирует “Нью-Информ”. Благодаря Кбилашвили исполнительнице удалось избавиться от депрессии, возникшей из-за конфликта с дочерью. Всю энергию и силы Успенская направила на продвижение начинающего музыканта.



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