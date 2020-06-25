 

Захарова: США подогревают реваншистские настроения киевской «партии войны»

25.06.2020, 18:08, Новости дня

Передача американского оружия Киеву усугубляет конфликт на юго-востоке Украины, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Пресс-служба США сообщала о поставках Украине американских вооружений и военного оборудования на 60 млн долларов, напомнила Захарова, передает ТАСС.

«Наша оценка подобных шагов Вашингтона хорошо известна американской стороне и остается неизменной, потому что накачивание вооруженных сил Украины продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны, подогревая реваншистские настроения киевской «партии войны», – подчеркнула дипломат.

В американском военном грузе для Киева были рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам. В ходе поставок не скрывалось, что груз будет направлен на восток Украины для военных операций, отмечал постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



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