Россия решила вернуть Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

25.06.2020, 18:08, Новости дня

Москва пока не получила оригинал ноты с протестом Киева из-за парада 24 июня в Крыму, однако по получении его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит», – передает слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что оригинал ноты протеста пока не поступал Москве.

«Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге. Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки», – добавила Захарова.

Она указала, что беспредметны и претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске, так как РФ «не контролирует эти украинские регионы».

«Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают», – заключила Захарова.

Ранее глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что нота протеста Украины из-за парада Победы в Крыму сравнима с рефлексом собаки Павлова.

Украина в четверг направила РФ ноту протеста из-за парадов в Крыму и Донбассе. США поддержали протест Киева.