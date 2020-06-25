 

Собянин заявил о невозможности манипулировать ситуацией с коронавирусом в Москве

25.06.2020, 18:08, Новости дня

Ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Москве невозможно манипулировать, сообщил глава города Сергей Собянин.

Число тестов на коронавирус в столице остается прежним, отметил градоначальник в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

«Мы видим, что каждую неделю идет снижение выявленных больных коронавирусом, хотя при этом мы объем тестирований не снижаем», – отметил мэр.

За сутки в городе проводится около 48 тыс. ПЦР-тестов, сказал он.

Показатель выявляемости инфицированных коронавирусом в Москве снизился на 37%, добавил Собянин, передает ТАСС.

«И еще один специфический показатель, но очень важный. У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%», – указал он.

Ранее Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений. В частности, были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернулись учреждения соцзащиты населения. С 23 июня будут открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи. Также можно будет прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке.



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