Мнение: Почему голосующие ПРОТИВ, все-равно ЗА?

25.06.2020, 18:00, Разное

Началось голосование по обнулению путинских сроков. В числе первых проголосовал Дмитрий Медведев.

Понятно, что кроме обнуления есть и другие поправки. Но они факультативные. Вот, например, многие сторонники поправок убеждены, что в новой конституции будет запрет чиновникам иметь гражданство других стран, счета и недвижимость за границей.

Ничего подобного в новой редакции конституции нет.

Статья 71 в прежней конституции про госслужащих звучала так. В ведении Российской Федерации находятся:

т) федеральная государственная служба.

А это новая редакция пункта т) 71-ой статьи Конституции:



Отсюда, там можно глянуть и другие факультативные поправки

В переводе с юридического языка это означает, что федеральная государственная служба и раньше была в ведении Российской Федерации. И установить запрет для чиновников на двойное гражданство, недвижимость и счета за пределами России можно было и раньше, не трогая конституцию, приняв поправки в федеральный закон. А сейчас в конституции закреплено, что в ведении Россия находится «установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на…, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках….».

То есть прямого запрета в конституции, как не было, так и нет. Но прописано право на «установление ограничений» , которое и раньше было. Но будет ли реализовано это право? Сомневаюсь.Потому что право – это не обязанность.

В общем, остаюсь при своем мнении, что голосование по поправкам – это большая клоунада, участвовать в которой не вижу смысла. Тут я полностью согласен с Путиным образца 2008 года:

Или даже 2003 года:

Справедливости ради, надо сказать, что в Москве или Питере, где в избиркомах все-таки больше порядочных и честных людей, а не запуганных и жуликоватых, как в глубинке, и наперсточничество сведено до минимуму, на голосование можно и сходить. И проголосовать ПРОТИВ. Но это ПРОТИВ, хоть и будет отражено в протоколах, все равно будет голосам ЗА саму вакханалию с сайдингом конституции ради внесения поправки об обнулении путинских сроков.

Фотография счастливого уже проголосовавщего Дмитрия Медведева отсюда