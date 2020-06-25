 

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

25.06.2020, 17:55, Новости дня

Пожар вспыхнул в литературном музее Максима Горького в Нижнем Новгороде. Пламя охватило около 150 квадратных метров находящегося на реставрации здания.

 

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре. В настоящее время спасатели стараются локализовать возгорание, чтобы пламя не перешло на первый этаж.

Это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде парадных особняков периода эклектики второй половины XIX века.



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