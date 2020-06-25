Калининградская “Золушка” хочет принять участие в следующем Параде Победы

25.06.2020, 17:55, Новости дня

Калинградская "Золушка" — так в Сети сейчас называют участницу Парада Победы. Во время марша у нее с ноги слетела туфля, но девушка не растерялась и продолжила маршировать босиком как ни в чем не бывало. История дошла до командующего Балтийским флотом.

Мичмана Ксению Кальчинскую, которую уже называют калининградской "Золушкой" поощрил командующий Балтийского флота за то, что она во время Парада потеряла туфельку, но не нарушила строй.

"Так получилось, что на развороте на трамвайных путях кто-то наступил на ногу, но нужно было продолжить шаг. На моем месте любой бы так поступил", — уверена Ксения Кальчинская, мичман зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота.

Глядя, как чеканят шаг военнослужащие Балтийского флота, зрители и не догадались, что в женском строю произошла нештатная ситуация. Видео с туфелькой, оставшейся на брусчатке, снято кем-то с балкона. Ролик быстро разошелся в Сети и стал набирать лайки и восторженные комментарии.

Командование оценило самоотверженность мичмана. Адмирал Александр Носатов вручил Ксении памятную медаль и поблагодарил за стойкость.

"Прапорщик Кальчинская, которая шла в парадном строю, проявила стойкость, выдержку и мужество. Строй не сбила. И никто – ни я, ни командующий парадом — даже не заметил, что военнослужащая продолжила движение строевым шагом без обуви", — сказал командующий Балтийским флотом Александр Носатов.

Это был ее второй парад. Мичман Кальчинская ответственно относится к строевой подготовки и тренировалась в течение месяца ежедневно. После ЧП она не расстроилась, планирует и в следующем году пройти по площади Калининграда в День Победы. А потерянную туфельку ей нашли и вернули, правда, не принц, а калининградцы, оценившие ее выдержку.