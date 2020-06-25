Многократный рекордсмен НБА Картер объявил о завершении карьеры

25.06.2020, 17:55, Новости дня

Первый баскетболист НБА, выступавший в четырех десятилетиях, Винс Картер объявил о завершении карьеры. 43-летний игрок "Атланты Хоукс" принял такое решение после 22 лет выступлений в лиге.

Свой заключительный матч Картер провел в "Атланте" 11 марта в матче против "Нью-Йорк Никс". Тогда он вышел на площадку и забил трехочковый, но его команде это не помогло (поражение 131:136). Вскоре после этого матча сезон в НБА был прерван из-за пандемии коронавируса.

Картер начал свою карьеру в сезоне 1998/99, когда дебютировал за "Торонто". На данный момент он является единственным баскетболистом лиги, который принял участие в матчах НБА в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х годах.

Кроме того, он установил рекорд по количеству сыгранных сезонов в лиге (22), еще в 2011 году он стал 37 баскетболистом, набравшим 20 тысяч очков, в 2017 году стал пятым игроком, совершившим две тысячи успешных трехочковых бросков. В составе сборной США в 2000 году он выиграл Олимпийские игры.